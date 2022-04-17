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彭于晏上海隔離 小區隔空開唱 帶粉絲們苦中作樂？

娛樂新聞組／綜合報導
彭于晏被爆隔離期間在小區內開隔空演唱會。（取材自微博）
彭于晏被爆隔離期間在小區內開隔空演唱會。（取材自微博）

上海疫情近日嚴峻，許多人都在居家隔離，這其中不乏有許多明星。近日，有網友在社交平台上發布一條視頻，視頻內容是：台灣藝人彭于晏在上海隔離期間，在某小區內開隔空演唱會，帶著小區住戶們一同唱歌。雖然未獲彭于晏本人證實，但仍引發網友熱議。

綜合媒體報導，小區內當晚響起陣陣音樂聲，有女粉絲大喊道：彭于晏，他則回應道：準備好了嗎？女粉絲激動地喊道：準備好了，整個小區便開始唱起了「朋友」這首歌曲，吶喊與尖叫聲不斷。

看到視頻的網友們表示也想加入，好羨慕；還有人說：這個小區裡面還住著港星佘詩曼；也有人說： 哇塞，環繞立體聲都來了；甚至還有人開玩笑的說道：小彭，我是你王姐，評論區真是一片歡樂。

從目前網上流傳的幾組視頻來看，當晚那個小區確實播放很多歌曲，形成一個壯觀的社區合唱場景，就像一場音樂會的場景一樣。然而，卻有人表示，唱這首歌的聲音卻不像彭于晏，它不應該由他自己唱，而是由原聲播放。

一些網友說，他們在視頻中聽到一個男性聲音說：「你準備好了嗎？」這真的很像彭于晏本人的聲音，但也有網友說，不能證明這就是彭于晏。這場演唱真的是彭于晏組織的嗎？不管怎麼說，氣氛確實達到了，這也是上海疫情浪潮中為數不多的溫暖消息之一。

此前也有網友在社交平台上爆料彭于晏在小區內當志願者的照片，身穿防護服，背後還調皮的寫著彭于晏三個大字，在當天值班結束後，好親切的與該地區所有防疫人員拍了一張合照。

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