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「特戰榮耀」鏡頭晃到暈？導演解釋：為了突出緊張感

娛樂新聞組／綜合報導
「特戰榮耀」瘋狂晃動的鏡頭惹來不少質疑。(取材自豆瓣電影)
「特戰榮耀」瘋狂晃動的鏡頭惹來不少質疑。(取材自豆瓣電影)

「特戰榮耀」自開播以來，一舉拿下不錯的收視與口碑，但就在好評聲中，有個小細節卻拉低了整部劇的分數，那就是瘋狂晃動的鏡頭，有網友說，都快被晃暈了。還有網友打趣說，攝影大哥得到食堂打飯阿姨的真傳，拿起吃飯傢伙來，就會犯手抖的毛病。

新京報報導，電視劇「特戰榮耀」導演徐紀周日前在微博發長文，對一些觀眾反饋的畫面過於晃動意見進行道歉。他在發文中表示，「特戰榮耀」最初的定位是一部硬核軍事動作劇，為了表現戰場的緊張刺激，也為了讓觀眾有代入感，劇方在確定攝影風格時參考了一些國內外優秀的作品，從而確定了手持拍攝的表現方式，但目前來看實現得有缺憾。

「首先，電視劇主要的受眾和電影不太一樣，電視劇受眾年齡跨度比較大，對於小部分接受度不同的觀眾的確很影響觀感。 其次，當時我們演員在現場打得嗨，在那個情緒裡面，工作人員也比較亢奮，在現場也使用的是大屏幕的監視器，沒有發覺這個問題。」導演徐紀周說。

他還解釋說，因為手機網絡播放目前資源是1080p，是經過壓縮後的低碼率，手機屏幕現在又是高刷新率，所以這個問題就被放大了，後面上的4K杜比版本會好很多。徐紀周稱，「如果還有下一次機會，在文戲部分就再穩穩，在武戲部分往回收收，或者換一些穩定器來跟隨拍攝，會多考慮不同觀眾的需求和接受度，在技術上我們會做更完全的準備。」

導演 手機 攝影

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