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趙本山女兒直播哭訴失戀 1年花幾千萬養男友

娛樂新聞組／綜合報導
趙本山女兒直播哭訴已分手，並曬出男友的花銷紀錄，養男友一年需幾千萬元。（視頻截圖）
趙本山女兒直播哭訴已分手，並曬出男友的花銷紀錄，養男友一年需幾千萬元。（視頻截圖）

趙本山的女兒球球日前在直播間哭訴，表示自己已經失戀了，從她的敘述來看，應該是被男友甩了，球球十分傷心，不少網友們也是安慰她要好好反思，不要「戀愛腦」，粉絲們還表示以球球這樣的條件，找到更好的新男友應該不是問題。

網易娛樂報導，球球還在直播間表示自己很後悔沒有聽從爸爸媽媽的勸誡，因為趙本山和妻子馬麗娟一直都是不看好這段感情，還多次勸誡女兒要多多考量一下。尤其是馬麗娟還曾多次在直播間表示，希望女兒再看看。

同時，球球還曬出男友的日常開銷紀錄，球球表示男友養寵物，玩遊戲，吃喝玩樂都是花她的錢，一年下來總計兩個人的開銷是5000萬（人民幣，下同，約786萬美元），所以球球坦言，如今分手了，男友也應該返還自己2000萬。

從球球曬出的紀錄不難看出，球球的男友花銷十分大，不僅砸巨額買奢侈品，在遊戲上的開支也大，重要的是所有的一切都要求球球支付，可以說球球就是在養一個男友。難怪趙本山和馬麗娟不支持這樣的感情。

球球日前還在直播間表示，爸爸趙本山十分不滿意自己的男友，甚至還威脅男友離開自己，而自己的男友已經失蹤三天了。不過很快球球就出面澄清，自己和男友已經聯繫上了，其實並不是父母不同意，只是父母對男友有要求。

很多網友們都表示不看好趙本山女兒球球和男友的戀情，因為男友幾乎是無業的狀態，所以自然是需要球球「包養」他，不過球球表示自己根本不在乎這一切，因為感情不能夠靠金錢來衡量。

之前兩人的感情已到了談婚論嫁的地步，球球還表示應該年底就會結婚，並表示近幾年也會考慮生孩子。雖然父母不是很滿意，但是球球對男友向來一往情深，球球多次在直播間表示自己很喜歡男友，監管很多網友們吐槽男友「丹鳳眼」。

如今球球在直播哭訴失戀，並曬出男友開銷紀錄，看來球球已經意識到自己的失誤，後悔自己沒聽從爸爸媽媽的建議。

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