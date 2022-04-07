60歲張學友拍戲瘦一大圈 細腰如同謝霆鋒

張學友（左）與謝霆鋒的新片正式開機，不少現場路透圖被曝出。（取材自微博）

近日，謝霆鋒 與張學友的新片正式開機，不少現場路透圖被曝出，照片中60歲的張學友鬢角略微花白，但是體格看起來依然健壯，可能是因為要拍攝動作戲的緣故，張學友看起來瘦了一大圈，腰部看起來和一旁的謝霆鋒一樣細。

搜狐娛樂報導，同時被曝光的還有兩人拍戲時的現場照片，從照片中能看出二人拍攝條件比較艱苦，取景都是在一些破爛的倉庫，兩人在烈日炎炎下還要穿著制服，不過兩人都十分敬業，特別是張學友，他拿著武器的胳膊上滿滿都是肌肉 ，看起來時常保持鍛鍊。

從現場的照片來看張學友的臉上還被畫上了一些傷疤，想必還有動作戲的片段，但是從路透圖中可以看到，已經60歲的張學友動作依然矯健，出色完成了所有的動作要求。拍攝結束後他還會在監視器前回看剛才的表演，確保每一場戲都達到自己的要求。

除了演戲之外，張學友的歌手身分也做得十分精采。在每一次的演唱會上，張學友總能給大家帶來新的驚喜。在唱經典歌曲《餓狼傳說》時，張學友將舞台效果演繹得很妖嬈，給大家帶來了一場視覺盛宴。雖然又唱又跳，但張學友的氣息依舊十分穩，是當之無愧的實力歌手。

除了專業上的魅力之外，張學友親切的性格也很討人喜歡。在某網友曬出與張學友的合照中，張學友笑容滿面，隨和地與大家合照，看上去毫無架子。