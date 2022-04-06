首度合作拍電影 張學友：相信謝霆鋒會「對長輩很好」

「海關戰線」是張學友與謝霆鋒首度合作。（取材自微博）

「歌神」張學友相隔6年再拍電影 ，與兼任動作指導的謝謝霆鋒 演出新片「海關戰線」，他們6日出席開鏡拜神儀式，片中兩人飾演海關調查員，張學友對於謝霆鋒負責動作設計感放心，相信他會「對長輩很好」。

今年60歲的張學友稱不會主動要求唱電影主題曲，如果謝霆鋒想唱，「我就不唱，留給他了。」

港媒報導，「海關戰線」是張學友與謝霆鋒首度合作，張學友笑言太久沒拍戲，不知該如何準備。首次擔任動作指導的謝霆鋒表示，很喜歡看張學友演戲，演得太好。張學友則說：「知道謝霆鋒負責動作設計好放心，我沒試過做體能練習。我是長輩，他一定會對我好，總之放心交給謝霆鋒。」

張學友與林嘉欣在「海關戰線」有感情戲。（取材自微博）

張學友也是繼2001年「男人四十」及2016年「暗色天堂」後，與林嘉欣再次合作；謝霆鋒與林嘉欣上一次合演的電影已是21年前「戀愛行星」。張學友表示看着謝霆鋒及林嘉欣長大，沒陌生感覺。

林嘉欣她笑言每次與張學友拍戲都沒有好結果，片中飾演海關助理關長的嘉欣，首日開工便拍槍戰戲，謝霆鋒安排了一個跨欄動作給她，「我要一邊跨欄一邊開槍，看似簡單，收工返家後才發現身上有多處瘀傷。拍攝時認真聆聽指示，完全察覺不到腳腫了，真的需要做點運動」。