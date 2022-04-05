用朝鮮族身分上「浪姐3」 Jessica惹怒韓網

前少女時代成員Jessica參加陸綜「乘風破浪的姐姐3」，身分引發爭議。(取材自微博)

前少女時代成員Jessica(鄭秀妍)退團後，在歌唱、流行副業頗有斬獲，近日傳出她將頂著「朝鮮族」身分參加熱門陸綜「乘風破浪的姐姐3」，在韓引起批評聲浪，對此，經紀公司回應出演節目屬實，但已經退團的她，不會使用「少女時代」成員身分。

綜合媒體報導，Jessica自3月初便被爆出參加「乘風破浪的姐姐」第三季的消息，不過消息傳了一個月，官方始終未出面證實，直到近日中國網路上再度傳出參賽名單，名單上Jessica除了被標示為美籍、1989年生、少女時代出身，其中引發爭議的便是她疑似被標為「朝鮮族」，此舉若為真，等同成了中國人，觸動韓網的敏感神經。

眼看批評聲浪越來越大，公司緊急發出聲明，證實參加「浪姐3」是事實，但對於被標記為「朝鮮族」並非Jessica方面填寫的資料，「應該是有人製作了假名單散播」。

據相關人士透露，Jessica 2月即到中國隔離，4月2日已經錄完第1集，Jessica表演了徐佳瑩的「失落沙洲」與紅髮艾德的「Perfect」，拿下了首集最高分，節目預計在5月分播出。