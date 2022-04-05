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香港「宅男女神」周秀娜 入圍全球百大美女

娛樂新聞組／綜合報導
周秀娜一向有著「宅男女神」封號。(取材自微博)
周秀娜一向有著「宅男女神」封號。(取材自微博)

有多位香港藝人今年因入圍TC Candler的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）票選而成為網民焦點，主辦方日前公布新一輪入圍名單，韓男團NCT香港成員Lucas（黃旭熙）加入百大型男之爭，而現年36歲的周秀娜亦順利入圍百大美女選舉，成為第七位被提名的香港女藝人。

香港01報導，男子組暫時有21人入圍，包括MIRROR的12位成員、ERROR四位成員、黃偉文、張天賦、洪嘉豪、J王嘉爾以及黃旭熙，而女星代表則有陳靜、盧慧敏、岑樂怡及譚旻萱、李佳芯及姚焯菲，如今再加上「宅男女神」周秀娜的加入，香港代表入選的機會又再高了不少。

「全球百大型男」昔日只接受YouTube和Instagram留言提名，但入圍名單將會先經過主辦方篩選，但今年新增的Patreon課金方案則直接保送，只要每個月最少付3美金就便可保證能讓偶像直接入圍，證明只要愈受到粉絲的喜愛，入圍的機會就能夠大大提高。

雖然有些成員的入圍資格受到外界質疑，但有不少偶像同樣透過Patreon課金而成功入圍，包括BTS成員V、韓星李鍾碩、中國男演員王一博等，但最終能否打入100大，就要交由主辦方評審去決定。

入圍 香港 提名

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