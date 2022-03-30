楊紫瓊曬無濾鏡照 60歲「回春」如清純少女

楊紫瓊在新片「媽的多重宇宙」大玩多重宇宙概念。（取材自臉書）

60歲武打女星楊紫瓊主演電影 「媽的多重宇宙」近日展開宣傳，雖然她本人因確診新冠肺炎 而缺席造勢活動，但心繫電影的她在臉書 上曬出自己的劇照，清秀模樣和緊緻身材，讓人相當驚豔。

預告照一出讓粉絲相當期待，沒想到近日她突然發文，宣布自己得到新冠肺炎，照片中她戴著黑口罩，虛弱躺在床上，向粉絲道歉無法出席新片在洛杉磯的首映會，引來大批粉絲留言關心，並祝她早日康復。而她雖然因為病情無法親自到現場，心繫電影的她在臉書上曬出自己的劇照，清秀模樣讓人難以相信她已經是可以做阿嬤的年紀了。

楊紫瓊在電影「臥虎藏龍」中飾演「俞秀蓮」，成為一大經典角色，過了22年，她在新片「媽的多重宇宙」再次扮演該角色。片中楊紫瓊穿梭各個宇宙，索取對抗大魔王的技能，其中一個角色正是「俞秀蓮」，服裝組還特別找來相似的戲服，當年她拍攝時不慎弄傷韌帶，手術後繼續帶支架上陣，相當敬業。

楊紫瓊今日因確診而缺席「媽的多重宇宙」首映會，但她改用照片宣傳的方式，在臉書PO出劇照，照片中楊紫瓊留著空氣瀏海，一頭長髮綁成公主頭，穿著復古造型的白襯衫和牛仔褲，不仔細看還以為是曬出多年前少女時期的照片。

楊紫瓊是選美冠軍出身，但她選擇不當嬌滴滴的花瓶，反而加入洪家班接受刻苦的訓練，數度拍攝武打場面甚至差點送命，甚至連香港保險都不願意賣保單給她。一路走來，楊紫瓊成為世界第一的功夫女星，雖對拍攝駕輕就熟，仍謹慎對待每一場戲，更分享自己會念六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」祈求保佑平安，並在做任何事之前跟自己對話：「請原諒我，對不起，謝謝，我愛妳。」

但從完美又優雅的武打巨星，變身成「媽的多重宇宙」中普通的歐巴桑，對楊紫瓊也是不小的考驗，扮醜是其次，如何隱藏女王氣場、丟掉功夫底子才是難題。該片雙導演丹尼爾關（Dan Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）一直不斷提醒楊紫瓊：「不要打得太好！」最後靠著她豐富經驗，成功塑造出戲中的「小蓮」，並獲得好評。