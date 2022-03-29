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「殭屍先生」黃蝦76歲病逝 因中風一度人間蒸發

娛樂新聞組／綜合報導
曾演出「殭屍先生」的黃蝦驚傳病逝。（視頻截圖）
曾演出「殭屍先生」的黃蝦驚傳病逝。（視頻截圖）

曾演出電影「殭屍先生」中「任老爺」一角的香港男星黃蝦（黃景洋）驚傳病逝，享壽76歲。

綜合媒體報導，黃蝦是劉家良父親，洪拳宗師兼動作武指劉湛的徒弟、黃飛鴻曾徒孫，於60年代加入影圈當龍虎武師，先後為劉家班和洪家班成員，活躍於上世紀70、80年代。曾參與作品「殭屍翻生」、「奇門遁甲」、「鬼打鬼」、「倩女幽魂之妖魔道」，是過去經典港片中的當紅綠葉，大多扮演反派角色。

尤其曾在「殭屍翻生」中飾演過令人懼怕的殭屍一角，與錢小豪、呂方、午馬有多幕互動，最後被沈威飾演的大帥用大砲收服，眾人才重獲平靜。

黃同時亦是著名武術指導，演出及拍攝多達百部電影，以硬橋硬馬真功夫設計見稱。

黃蝦2019年就傳出中風住院，其間一度與朋友失聯，有如從演藝圈蒸發，在影評人彭志銘與劉家班成員尋找下而再次聯上。

據悉黃蝦當時移居養老院，因膝蓋疾病需要已購輪椅代步，但說話、記憶、思維仍然十分良好，但卻因居住環境限制要與太太分開生活。未料近日不敵病魔病逝，讓老朋友們都十分唏噓。

香港01報導，彭志銘透露，黃蝦在瑪嘉烈醫院病逝，他在臉書上發文哀悼寫下「我的好師長，黃蝦（原名黃景洋）辭世。蝦哥，是香港著名武術指導、演員、導演，最為人熟識的，是扮演『疆屍先生』的演出」，「以硬橋硬馬真功夫設計見稱。八十年代後，在幕前演出為多，千禧後，退休」。

香港 電影 中風

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