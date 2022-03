陳凱琳與鄭嘉穎婚後甜蜜。(取材自微博)

30歲的港星陳凱琳於2018年與鄭嘉穎結婚後,生了兩個兒子,因產後身材及外貌依然保養得宜,被人稱為圈中靚媽,近日,陳凱琳透過一段視頻,再次證實這個外號不是浪得虛名。

香港 01報導,陳凱琳日前在Instagram上傳一段卸妝視頻,公開她的素顏靚樣。其實陳凱琳卸妝前後的樣子沒有太大的差別,她的皮膚幾乎是零瑕疵,只是黑眼圈比較嚴重。陳凱琳平日工作繁忙,外貌卻能保持得那麼好,令不少網民大讚,「素顏都那麼美」、「簡直是我的女神」。

不過,有網友很好奇陳凱琳為什麼總是留著一頭長髮?陳凱琳立刻回答,「haha i want to be like rapunzel princess」,原來陳凱琳有個公主夢,希望自己是一個長髮公主。

據悉,陳凱琳與鄭嘉穎因拍攝電視劇「殭」擦出愛火,兩人於2018年正式結為夫妻。這對年齡相差22歲的「父女戀」一度不被外界看好,但他們以行動證明了兩人的愛情,也贏得網友祝福。