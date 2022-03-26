牛莉健身秀翹臀 48歲素顏不見老

48歲女星牛莉（右）靠健身維持好身材。（取材自微博）

中國女星牛莉近日在社交平台上曬出自己素顏健身 的影片，在健身教練的指導下認真鍛鍊，現年48歲的她還和朋友一起對鏡自拍，大秀翹臀長腿，看起來跟20多歲的少女完全無異。

網易娛樂報導，許久不露面的牛莉分享健身近況，影片中她穿著運動服、戴著眼鏡素顏健身，只見她整個人吊在鐵架子上被教練推著背部拉伸時，各種高難度動作都輕鬆完成，完全感受不出來她有絲毫困難。

從牛莉曬出的生活細節中，不難感受出她私下對自己的嚴格要求，即便是穿著運動服戴著眼鏡素顏健身，牛莉仍是活力十足，五官精緻皮膚細嫩，在緊身運動服的包裹下，她的四肢比例格外優越。

很多人都是通過牛莉所出演的影視劇「水滸傳」、「絕色雙嬌」等經典影視作品而認識了她，但從影前牛莉其實是名運動員 。

據報導，1984年時年僅11歲的牛莉就被父母送到了花樣游泳 隊學習，並且在1986年拿到了全國第一屆女子花樣游泳比賽的團體冠軍，當時的牛莉其實不過只是一個年僅13歲的小女生。

1988年15歲的牛莉從游泳隊轉入了射擊隊，如今的中國國家隊射擊隊副領隊王義夫和國家隊射擊運動員李對紅都是她曾經的隊友，練習了兩年後，牛莉就成功獲得了全軍的射擊冠軍。無論是作為一個藝人還是一個運動員，牛莉都有十分出色的成績。

牛莉整個人吊在鐵架子上被教練推著背部拉伸。（取材自微博）

來源：木禾視頻YouTube