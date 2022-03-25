霍思燕、買超…深夜聚會 她戴緊黑帽超低調

杜江（右）與霍思燕（左）婚姻狀況一直受外界關注。（取材自微博）

近日，有媒體拍到霍思燕和買超等人一同聚餐吃火鍋的視頻。看到畫面中的霍思燕穿著小香風的外套和戴著一頂黑色帽子，顯得很是貴氣，下身穿著牛仔褲又很俏皮。一下車就有服務員接應，在服務員的引導之下，來到吃飯的地方和友人們會合。

思燕與買超等人深夜聚會被拍到，打扮貴氣雙腿纖細，戴大黑帽好低調。（視頻截圖）

網易娛樂報導，吃完飯後，買超帶著一眾人先從餐廳出來，一路上有說有笑氛圍很是融洽，不停地和周圍的男性友人交談，看來這頓飯吃得很愉快啊，霍思燕最後才出來。

在霍思燕走出來之後，眾人還在門口暢聊，買超站在眾人的C位。霍思燕出來之後仍戴著黑帽，看起來很是低調，同行人都戴著口罩 ，看起來防疫 工作做得很好。

霍思燕似乎格外喜歡和友人們聚餐，前陣子也被媒體拍到深夜和友人一起去聚餐，還抱著自家小狗，十分愜意，儼然一副貴太的模樣。她晚上戴墨鏡出門，想必也是怕被人認出來，戴墨鏡雖然挺酷的，但是感覺在晚上不太方便，還時不時需要友人的攙扶。

霍思燕的老公杜江之前被傳出和某網紅關係曖昧，之後夫妻的動向就一直被外界所關注，但二人在社交平台回應留言，作為妻子的霍思燕更是力挺老公杜江，稱相信杜江。兩人更是不懼輿論，合體現身某沖浪地點，還站在滑水板上接吻大秀恩愛。

買超和妻子張嘉倪的感情也一直被外界關注，因為即便是張嘉倪生下了兩個孩子，兩人還是沒有舉辦婚禮，張嘉倪還是稱呼買超的媽媽為阿姨。但外俠傳兩人的互動還是很甜蜜，在前段時間，還合體拍攝了一組情侶大片，惹人注目。