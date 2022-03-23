周星馳為東航空難祈福 女星經紀人沒搭上機卻被嗆蹭熱度

周星馳對於失事航班表達祈福之意。（取材自微博）

中國東方航空近日一架載了132人的波音737客機「MU5735」墜毀，引發各界關注。在搜救行動持續之際，周星馳 經紀人、電影製作人陳震宇發微博 表示，周星馳一直關注此事，並希望「出現生還者」。

新浪娛樂報導，經紀人陳震宇在微博轉述周星馳對於失事航班的祈福，寫道：「轉述自周星馳先生： 對於近日飛機事故的發生，深感痛惜，非常感謝國家單位積極的搜救行動，真的希望能有奇蹟出現，找到生還者。」

另一方面，由於機上人員生死未卜，有報導指出部分民眾臨時沒搭上班機，逃過死劫。知名舞蹈家楊麗萍的經紀人王焱武就在朋友圈發文感慨，「剛剛墜毀的MU5735，就是我沒趕上的5736，希望5735乘客有安好」，然而這段發言引發爭議。

據「紅星新聞」報導，王焱武原定搭乘的航班5736，原本預計21日下午四時許從廣州白雲機場 飛回昆明長水機場，而這架飛機正是失事的MU5735。不過王焱武表示是網友理解有誤，原本要搭的是MU5735返程，從廣州飛昆明，但走進機場後航班就被取消了。

網友對王焱武發言看法不一，有人認為此時發文是蹭流量：「這熱度也蹭」、「謹慎吃人血饅頭，一個閃失你以後沒流量吃了」，甚至有人重話開轟「拿這種來蹭熱度你不會心痛嗎」。也有人認為他只是透過朋友圈抒發心情，「這話他發在自己朋友圈沒啥啊，又不是發微博」。