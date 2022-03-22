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54歲鄭伊健推輪椅陪父母散步 未見蒙嘉慧

娛樂新聞組／綜合報導
鄭伊健（右）被媒體拍到推輪椅陪父母散步，妻子蒙嘉慧（左）未現身。（取材自微博）
鄭伊健（右）被媒體拍到推輪椅陪父母散步，妻子蒙嘉慧（左）未現身。（取材自微博）

港媒曝光54歲鄭伊健最近陪父母外出的畫面，只見他和外傭一人推一車陪父母逛街，鄭伊健和父親不時有眼神交流，看來感情不錯，但未見妻子蒙嘉慧現身。港媒曾多次拍到鄭伊健陪父母外出，鏡頭都很溫馨，鄭伊健被讚是圈內大孝子。

網易報導指出，當天鄭伊健一身黑衣現身黃埔，開著車載父母外出，妻子蒙嘉慧沒有現身，但他們安排了一名女工人幫手；兩位老人的精神不錯，但年紀大行動不便，鄭伊健就和外傭一人推一車，陪著父母逛街。

之後兩老差不多累了，鄭伊健就和外傭合力攙扶上車，鄭伊健父親站在一旁先讓老伴上車，父子之間期間還有眼神交流，感情非常好。

鄭伊健和蒙嘉慧結婚9年，兩人感情穩定，但外界認為兩人沒有生兒育女是美中不足；據說兩人不生的原因，是蒙嘉慧受原生家庭的影響，自認沒有把握可以照顧好子女。

至於鄭伊健，他的家庭很幸福，父母不僅是他的依靠，還對他寵溺有加，不過因此也讓蒙嘉慧覺得，鄭伊健一定會寵壞小孩，因為他本身就像一個長不大的老男孩。

報導指出，鄭伊健非常注重親情，他小時候家裡很窮，父母總會想辦法省下錢買玩具給他；後來鄭伊健投資失敗，父親甚至表示願意賣掉手機電話，替兒子節省開支。

報導順帶一提，另一家港媒在月初報導鄭伊健前女友邵美琪近況，稱讚57歲的她獨力照顧年邁母親，是大孝女。

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