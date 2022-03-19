老公恩愛床照已成往事？劉濤駁斥離婚

劉濤（左圖）老公曾上傳親密床照（右圖）放閃，近日被爆離婚，女方已出面否認。（取材自微博）

43歲女星劉濤 與「京城四少」之一的商人王珂於2007年閃婚，育有一對兒女，但婚後3年王珂投資 失利破產 ，劉濤陪夫面對債務不離不棄，2015年甚至發出「親密完事照」放閃，豈料網友近日就爆料王珂出軌，劉濤心死決定離婚，但遭她劉濤工作室出面否認，表示會對惡意謠言採法律途徑。

本報系聯合報報導，在「瑯琊榜」中演出「霓凰郡主」的女星劉濤，2007年與富商王珂結婚，婚後育有2個孩子，夫妻倆曾經歷汪珂投資破產難關，當時劉濤復出拍戲，賺錢還債，渡過難關，夫妻倆感情也成圈內佳話，但最近卻傳出婚姻出問題，劉濤將離婚！17日，劉濤工作室發聲明闢謠，網傳離婚皆為謠言，並要求造謠者刪除相關內容。

此外，據台北中國時報報導，汪小菲（現改名：汪少菲）、汪雨、王爍、王珂四位富家公子過去被封為「京城四少」，而其中的王珂身家曾高達18.4億台幣，2007年和劉濤相識20天後就領證閃婚，劉濤當時為愛閃退演藝圈，但王珂因金融危機瀕臨破產，劉濤為此決定復出救夫，2013年劉濤發文回憶此事，寫下：「既然選擇了他，就不能放棄他」，可見兩人鶼鰈情深。

劉濤被傳與富商老公婚姻觸礁，工作室發聲明駁斥。（取材自微博）

2015年汪珂曾大放閃，曬出和老婆各自裹著一條浴巾躺在床上、相互依偎的三連拍畫面，放閃到最高點，王珂當時寫下：「2015年11月30日，農曆十月十九，丁亥月，庚戌日。…… 忌：室外運動」，又說：「宜：關燈，上炕，擁姝賞『月』」，引來網友暴動回應：「這尺度真的太大了！」、「姐夫，夫妻生活剛落實完了？」

近日，劉濤被拍到和電視台主持人互動親密，日前還瘋傳劉濤替老公還債，卻換來背叛一場，兩人已經離婚，對此，劉濤工作室緊急發聲明闢謠，表示全為「嚴重背離事實的虛假消息」，工作室也表示已經取證完成，將請律師提出訴訟，並要求網友保持客觀理性立場，別再亂傳謠言，正式否認婚變。