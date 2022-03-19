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任達華無懼年齡 最愛「有故事的皺紋」

娛樂新聞組／綜合報導
任達華認為男人不用怕有皺紋，「皺紋越多，包含的故事也就越多」。（取材自微博）
任達華認為男人不用怕有皺紋，「皺紋越多，包含的故事也就越多」。（取材自微博）

「保養」兩字向來都是娛樂圈內的熱門，很多「凍齡」的男神、女神們每次亮相都能夠引發無數話題。不過64歲的任達華日前在新加坡舉辦的新秀選拔賽擔任評委，分享自己走紅多年仍然能維持高人氣的祕訣。

搜狐娛樂報導，任達華在影視寒冬依舊能夠作品不斷，而且今年份還創造了不少收視記錄，在同齡的明星中可謂罕見。他受訪時大談「氣質論」，他表示人最主要的就是氣質，微帶滄桑的面容並不影響自己的事業發展，反而讓他每次亮相都能帶給觀眾不同感受。

任達華無懼年齡，甚至對皺紋很有好感，他認為「男人不用怕有皺紋，每一條皺紋都代表著一個故事，皺紋越多，包含的故事也就越多，生命才會豐富」。

任達華的這番話可以說是他自己的真實寫照，如今已經64歲的任達華，臉上也是布滿了很多皺紋，相比起很多同齡男星來都略顯老相。不過任達華總能輕鬆詮釋不同角色，通過面部表情展現人物的內心世界，而這雙裝滿心事的眼睛和承載著故事的皺紋臉龐可說是完美組合。

不過任達華所謂的氣質，當然不只是任由臉上去長皺紋，就能夠達到的。

據報導，任達華在60多歲的年紀仍然能夠自信滿滿，氣質出眾，也和自身多年的生活閱歷相關，而任達華口中的「有故事的皺紋」，也都是在歲月中打磨出來的痕跡。

任達華擔任評委時分享這番「氣質論」，用自己的人生經驗來給這些新秀們指明方向，讓後輩備感暖心。

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