奚夢瑤富養女兒 豪購13條高檔圍兜

奚夢瑤富養女兒，在每個圍兜上都繡上女兒的英文名字Romee，彰顯出滿滿母愛。（視頻截圖）

奚夢瑤日前迎來33歲生日，她在個人社交帳號曬出與老公親密合照慶生，夫妻倆臉貼臉拍照，盡顯恩愛與甜蜜；3月17日晚，她於個人社交帳號分享一條關於寶寶好物的視頻，秀出總共買了13條高檔圍兜，盡顯婚後的幸福生活。

網易娛樂報導，奚夢瑤嫁給何猷君之後，已先後為其生下一兒一女，17日晚她開心與粉絲互動，說著：「好久沒錄視頻了，這次趁著帶妝，來給大家分享一個我最近買到的寶寶好用物，那就是妹妹正在用的口水巾。」

奚夢瑤頭扎丸子頭身穿白色T恤出鏡，在精緻妝容的映襯下，整個人顯得愈發漂亮有氣質，就連字幕都變成了「美麗營業」。她眉眼帶笑，久違露面的她好心情一覽無遺，奚夢瑤稱其實在生兒子時，就曾幻想能買女款的圍兜，如今心願終於達成，她的臉上也是寫滿了兒女雙全的幸福。

報導指出，奚夢瑤一邊興奮地分享為女兒買的圍兜，一邊變身3歲小朋友自己偷偷試戴，燦笑如花的樣子，看起來很可愛。

值得注意的是，奚夢瑤還在每一個圍兜上面都繡上了女兒的英文名字「Romee」，細節之處彰顯出滿滿用心。對於奚夢瑤分享的寶寶圍兜，不少網友都產生了興趣，甚至還扒出了同款，不看不知道，一看嚇一跳，網友在看完價格後果斷放棄。據悉，奚夢瑤為女兒選的這款圍兜，定製款價格直接超過了200元人民幣（約31美元），對此連奚夢瑤自己也親口承認有點貴。

雖然價格有點小貴，但奚夢瑤依舊買得樂此不疲，每一款介紹完之後，她還不忘匯報一下戰果，總共買了13條。

談及女兒Romee，奚夢瑤臉上總是洋溢著幸福笑容，尤其是在看到這些可愛的小物件之後，奚夢瑤更是直言自己都要溶化了，言語之間散發著滿滿母愛，溫柔爆棚。

怎麼使用這些圍兜呢？奚夢瑤表示，好看的、漂亮的圍兜會等帶女兒出去時使用，而比較深色則會放在家裡使用。

二胎產女之後，奚夢瑤便一直忙著健身 減肥好盡快復工 ，前幾日奚夢瑤便公開亮相了某活動，一襲黑色禮服溫婉大方，身材看來已恢復到孕前。