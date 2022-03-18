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江華獻唱「我和春天有個約會」 揭外遇鄧萃雯舊傷

娛樂新聞組／綜合報導
江華（右）與鄧萃雯在「我和春天有個約會」劇中有不少感情戲。（取材自劇照）
江華（右）與鄧萃雯在「我和春天有個約會」劇中有不少感情戲。（取材自劇照）

現年60歲的香港男演員江華淡出演藝圈多年，去年12月宣布全面復出，日前江華開Live大唱經典劇集「我和春天有個約會」的同名主題曲給一班粉絲聽，但惹來爭議。有網民重提他當年與鄧萃雯在拍攝期間發展出超友誼的關係，事件引起全城轟動，更導致鄧萃雯身敗名裂。

江華大唱經典劇集「我和春天有個約會」的同名主題曲，但惹來爭議。（視頻截圖）
江華大唱經典劇集「我和春天有個約會」的同名主題曲，但惹來爭議。（視頻截圖）

香港01報導，江華與鄧萃雯在1996年亞視劇集「我和春天有個約會」中有不少感情戲，但這段情卻延伸到劇外，當時江華與太太麥潔文結婚四年，有傳媒拍到江華連續六天出入鄧萃雯的住處，戀情因而曝光。同年6月，鄧萃雯稱受到電話騷擾，矛頭直指江華太太麥潔文，而麥潔文就聯同江華在節目「城市追擊」中力數鄧萃雯，指對方藉老公炒作，又指她在「我和春天有個約會」的記者會上主動撩江華，將一切錯誤歸咎於鄧萃雯；鄧萃雯亦隨即開記招反擊，聲稱將控告對方，雙方展開隔空罵戰，事後江華得到了太太的原諒，回歸家庭，但鄧萃雯就形象直插谷底，甚至因事件遭電視台冷凍。

之後江華離開亞視，轉投TVB，事業也迎來了巔峰期，多年後他在訪問中坦言：「我很愛她的啊那個時候，真的，百分之一百喜歡她。」他亦曾在港台節目「舊日的足跡」中重提婚外情事件：「我承認做法在道德上是錯事，反思知有問題要負起責任，做得不對便改過，最重要是一起面對及解決。」

而鄧萃雯亦曾在「志雲飯局」中，剖白自己從未想過要破壞別人的婚姻：「當我知道會影響第三個人時，我已經想離開。」2017年她在「魯豫有約」中談及這段情，並自言沒有怨恨江華：「因為我覺得我都有不對的地方嘛，大家都是成年人，都應該承擔每一個感情。」如今鄧萃雯已經單身多年，雖然未能找到另一半，但她十分享受目前生活。

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