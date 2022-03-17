姜文、姜武聚餐後路邊熱聊 兄弟長相複製貼上

姜文和姜武兄弟倆16日深夜聚餐的照片在網上曝光，他們罕見同框，一路熱聊關係親密，引發關注。

貓眼娛樂報導，姜文當天穿著深色外套搭配一頭淺色長褲，頭戴針織帽造型俐落，姜武則穿著同色系的寬鬆大衣，頭戴鴨舌帽，兩人穿衣風格很像，而且五官也宛如複製貼上，誰看都能認出他們是一家人。

59歲的姜文比弟弟大了6歲，他神色淡然，臉上皮膚略有些鬆弛 顯露出了一些老態；姜武則依舊姿態挺拔，滿頭黑發很顯年輕。

他們兩人吃完飯後還一路熱聊，關係看起來很親密。姜文和姜武都是演員，哥哥姜文在導演 等幕後製制作上也很有天分，代表作包括「讓子彈飛」、「鬼子來了」、「芙蓉鎮」等經典作品，百花獎金像獎等各項大獎拿到手軟，是出了名的電影 才子。

他私下性格則非常不拘小節，之前他的粉絲會向他要近照，用來發生日祝福，結果姜文直接發了兩張搞怪照，一張緊皺眉頭表情嫌棄，一張鏡頭懟臉憨憨傻笑，毫無明星的形象包袱。

姜武則是專心當演員，出道幾十年來，雖然他的知名度沒有哥哥那麼高，但和姜文一樣，他也是實力派演員，參演過「天注定」、「暴裂無聲」等口碑佳作，近日他還宣布擔任長春電影節的電影大使，事業發展得有聲有色。