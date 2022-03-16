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黃宗澤衝出國際 登上「世界第一屏」

娛樂新聞組／綜合報導
黃宗澤以雜誌封面人物分登上「世界第一屏」納斯達克大屏幕。（取材自微博）
黃宗澤以雜誌封面人物分登上「世界第一屏」納斯達克大屏幕。（取材自微博）

香港劇集「飛虎3壯志英雄」中飾演飛虎隊高級督察的黃宗澤，有不少動作場面，型格十足，深受香港及內地粉絲歡迎；最近黃宗澤更衝出國際，他與林心如、昆凌、陳妍希、陳意涵一起以雜誌封面人物的身分登上有「世界第一屏」之稱的納斯達克大屏幕。

納斯達克大屏幕位於美國紐約時代廣場，不但是標誌性建築物，更因其世界地位與著名程度，又被稱為「世界的十字路口」；而半圓柱型的巨型屏幕就矗立在此，登上時代廣場的納斯達克大屏幕被視為走向世界、走向成功。

黃宗澤於1998年與張柏芝合作拍攝「陽光檸檬茶」廣告入行，隨後加入TVB成為演員；多年來他拍過「戀愛自由式」、「衝上雲霄」、「賭場風雲」和「潛行狙擊」等不少劇集，享有一定知名度。

黃宗澤除當演員，更開設蠔吧做老闆，但因為疫情關係生意下跌，至少虧損過百萬；但他堅持不裁員不減薪，與員工捱過難關，被視為一等一的好老闆。

黃宗澤對合作過的前輩也非常尊敬；早前黎彼得因要做手術，但費用高昂，終獲契仔黃宗澤大力出手幫助，度過難關，對此黃宗澤更稱與黎彼得情同父子，不會計較，難怪黎彼得都表示患難見真情，形容：「抵他走紅！」

圖為香港演員黃宗澤早前出席網劇的拜神儀式。（中通社）
圖為香港演員黃宗澤早前出席網劇的拜神儀式。（中通社）

香港 手術 張柏芝

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