64歲萬梓良直擊深圳封城 做核酸檢測除口罩喊加油

萬梓良做全民檢測時除口罩振臂高呼加油。（視頻截圖）

中國新冠肺炎疫情 反彈，深圳市疫情防控指揮部13日發通告，全市社區小區封閉式管理；64歲的香港藝人萬梓良目前正居住在深圳，他曬出一則自己排隊做核酸的視頻，也直擊當地封城實況。

搜狐報導指出，萬梓良穿紅色外套搭配白襯衫，梳著大背頭造型彰顯霸氣；64歲的萬梓良稍顯老態，抬頭紋明顯，對著鏡頭笑得瞇眼看起來心情很好，他稱自己目前的精神狀態很好，每天都要積極一點。

只見他坐下接受檢測 ，張大嘴巴眼睛直超上看去，嘴裡一直發出聲音，畫面看起來有些搞笑；在檢測結束後，如釋重負的萬梓良對著身後的人群張開雙手揮舞，神情格外興奮，不時發出歡呼聲，舉止頗有老頑童況味。

據他自己透露，這次已經是他第16次做核酸檢測了，此前他已經做了長達半個月的核酸。每一次做核酸萬梓良都會記錄下來。

據了解，深圳市疫情防控指揮部決定在全市範圍內開展三輪全員核酸檢測，其間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。深圳社區封閉的防疫措施如同「封城」，消息一出即引來網上熱論。

香港01報導，短片中萬梓良拉下口罩 對鏡頭表示：「今天是3月14號，接受第18天的24小時有效核酸檢測，深圳要加油，我們自己加油就是為了深圳加油！」說完他便接受醫護人員為他進行核酸測試，一直拿著手機，採樣完後便立即自拍，並振臂高呼激動大叫：「深圳加油！加油！加油！加油！」全程都沒有把口罩戴上。