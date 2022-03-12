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斷開汪小菲？張穎穎「不要拋妻棄子的」：他娶誰會嫁啊

記者闕志儒／綜合報導
張穎穎（圖）在微博罕見發聲，疑似撇清與汪小菲的關係。（取材自微博）
張穎穎（圖）在微博罕見發聲，疑似撇清與汪小菲的關係。（取材自微博）

汪小菲（後改名汪少菲）與大S徐熙媛）去年底斷開10年婚姻後，男方與中國女星張穎穎的緋聞頻傳，大S則在日前火速超車，官宣與舊愛具俊曄閃婚，雙方感情各自精采。豈料甚少更新微博動態的張穎穎，近日發「甩鍋」文：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」，前、後文並未解釋原由，就在外界摸不著頭緒之際，張穎穎隨即回覆網友質疑，否認自己「知三當三」、更不願嫁給汪小菲。

張穎穎在微博罕見發聲。（取材自微博）
張穎穎在微博罕見發聲。（取材自微博）

日前，台灣知名狗仔葛斯齊曾在節目爆料，汪小菲遭張穎穎的「5大規定」約束，包括「汪小菲酒後懷念前任或看照片，要賠人民幣500萬元（約78.9萬美元）」等，檢舉者還能得到一半的獎金，「身邊所有人皆可舉報，誰舉報錢分你一半，他不給我也會給你。」但此爆料，昨晚遭張穎穎否認：「假的，我的天。」

網友要張穎穎說句真心話，質問她「是否知三當三」？張穎穎以「不是」澄清，並表示不會選擇一位拋妻棄子的男人，「他娶誰會嫁啊？我的天」。

張穎穎否認當小三。（取材自微博）
張穎穎否認當小三。（取材自微博）

張穎穎回應網友，不會選擇一位拋妻棄子的男人，「他娶誰會嫁啊？我的天」。（取材自微...
張穎穎回應網友，不會選擇一位拋妻棄子的男人，「他娶誰會嫁啊？我的天」。（取材自微博）

張穎穎在微博罕見發聲，稱「不會選擇一位拋妻棄子的男人」。（取材自微博）
張穎穎在微博罕見發聲，稱「不會選擇一位拋妻棄子的男人」。（取材自微博）

另有人反問：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎？」張穎穎又說：「當然不，所以我並不會選擇」，並強調傳聞若出軌要罰款的家規是假消息。

澄清文一出，吃瓜網友馬上改變風向，質疑張穎穎不想背鍋，難道汪小菲的新歡另有她人？不友也有人酸張穎穎，「這種事讓男的出來回答唄」、「其實大家都心知肚明」、「每次都說的含含糊糊不清不楚，既然想說就說清楚」、「好像受了多大委屈一樣」，盼男方也出面說明。

張穎穎。（取材自微博）
張穎穎。（取材自微博）

汪少菲（左）與前妻徐熙媛離婚後感情各自精采。（本報資料照片）
汪少菲（左）與前妻徐熙媛離婚後感情各自精采。（本報資料照片）

汪小菲 大S 徐熙媛

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