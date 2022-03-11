評鄧超舞藝 孫儷：他的自信能夠打動一雙兒女

孫儷被問到鄧超春晚「社牛」表現時，她首次談論自己的看法。（視頻截圖）

明星檔夫妻孫儷 和鄧超 的互動，向來外界很關注。孫儷11日被問到鄧超春晚「社牛」表現時，她首次談論自己的看法；她曾發文調侃「超哥，你冷靜點，跳出畫面了」，讓大家見識到夫妻真實的互動。

鳯凰娛樂報導，孫儷還自曝家庭趣事，曝光鄧超私下的真實狀態，稱她的手機 中還有很多鄧超更誇張的行為。他們家庭中專門建立了一個娛樂圈，每當吃完飯之後，就會放段音樂來放鬆一下。

孫儷說，每當音樂響起，鄧超就會即興跳舞，並且是很瘋狂很自信的那種，能夠獨自跳很久。無論哪種音樂，他都能夠起舞，跳得特別自如。在孫儷看來，這就是鄧超從小解放的天性，覺得特別棒。鄧超的自信能夠打動一雙兒女，然後跟著他在那一塊跳，氛圍十分歡樂。

最後，孫儷還表示，自己曾經是屬於「社恐」的人，但自從與鄧超結婚生活之後，她的性格被平衡很多，敢於表達自己內心最真實的想法。

報導指出，2022虎年春節聯歡晚會已經過了一段時間，但網友對此屆春晚的記憶尤為深刻，鄧超在春晚的演出，他可謂是將「社牛」表現到淋漓盡致，為此還登上熱搜榜第一的位置，從而引發網友熱烈討論。

鄧超、易烊千璽、李宇春三人在春晚曾合體獻唱歌曲「時代感」。（視頻截圖）

當晚鄧超、易烊千璽、李宇春三人合體獻唱歌曲「時代感」，在唱歌的過程中，易烊千璽、李宇春兩人都是深情款款的獻唱歌曲，透過歌聲來表達對舞台的熱愛與激動，從而引發觀眾們的共鳴。然而鄧超的風格卻與二人完全相反，他不僅用嘴唱歌，身體也沒閒著，不停地在舞台中「亂舞」，並且還不自知，完全陶醉其中，即便本人都跳出攝影畫面了，他仍舊在那忘我的表演。

當鄧超的節目演出後，老婆孫儷就立刻發文調侃他，配文寫著：「超哥，你冷靜點，跳出畫面了」。隨後，網友們也紛紛加入調侃鄧超的行列，評論區一片歡樂氛圍。

眾所周知，此次是鄧超首次登上春晚的舞台，所以他當時特別激動；在接下來的採訪中，鄧超也對春晚表現做出回應，表示很享受春晚的舞台，可以讓自己盡情表現。

另外鄧超還對孫儷的調侃「予以反擊」，他直言：「她應該是很羨慕我吧」。從鄧超的表情中不難看出，他很滿足和驕傲自己唱跳的實力。