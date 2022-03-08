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白百何「婚姻」演活職場媽媽心聲 男方嗆：檢查腦子

記者陳慧貞／綜合報導
白百何在新劇中飾演重返職場的全職媽媽。（取材自微博）
白百何在新劇中飾演重返職場的全職媽媽。（取材自微博）

白百何、佟大為主演「我們的婚姻」，該劇描述全職媽媽在花了6年時間在家相夫教子後，決定重返職場，卻換來老公怨懟，夫妻失和；白百何在劇中反嗆：「我突然懷孕升級當媽媽，人生規畫發生180度大轉彎，誰給我時間適應了？」上演離婚大戰議題，引發女性網友共鳴。

該劇也掀起網友熱議起男女主角誰較自私的話題，白百何認為，角色吐露「分開吧」，可能不一定是發自內心，只是不知該如何表達當下失望。佟大為則在微博坦言：「感情最危險的信號，不是背叛，而是開始計較。婚前不僅要檢查身體，還要檢查腦子。」

在「我們的婚姻」中，佟大為飾演白百何的丈夫。（取材自微博）
在「我們的婚姻」中，佟大為飾演白百何的丈夫。（取材自微博）

「我們的婚姻」中不少台詞也引起觀眾的共鳴和熱烈討論，像是白百何無奈吐露：「現在社會對女人要求越來越高，恨不得妳剛生完孩子，就練出馬甲線，能獨立熟練帶孩子的同時，最好完成自我提升。」飾演職場女強人蔣欣則說：「女人出來做事可真不容易，溫和一點，會被質疑能力不行，強勢一點，叫蛇蠍心腸，最毒婦人心。」

白百何因演出「失戀33天」、「被偷走的那五年」走紅，她與歌手陳羽凡於2006年結婚，育有一子；但白百何2017年時爆出出軌，陳羽凡才認了兩人早在2015年離婚，只是一直未公開。

白百何不久前被媒體目擊抱著年約3、4歲的小孩逛街，疑似生下第二胎，但孩子的爸究竟是誰，也引來一陣討論。

白百何 微博

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