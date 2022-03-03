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懶理老爸稅務危機 林瑞陽兒子戀上柴智屏女兒

娛樂新聞組／綜合報導
高雋雅（左二）與林禹（右一）官宣戀情，不久前才合體出席朋友活動。（取材自Instagram）
高雋雅（左二）與林禹（右一）官宣戀情，不久前才合體出席朋友活動。（取材自Instagram）

懶得理老爸惱人的稅務危機，林瑞陽兒子林禹與台灣「偶像劇教母」柴智屏的女兒高雋雅相戀，經準岳母柴智屏認證，林禹「很乖、很有禮貌」。兩人也大方認愛「我們因為拍戲認識、互有好感，還在慢慢了解階段」。

綜合媒體報導，據悉，兩人因合作偶像劇《戀愛是科學》因戲生情。柴智屏日前受訪坦言已見過林禹2次，對於女兒新戀情就是祝福，並直誇林禹「很有禮貌、很乖」。

柴智屏說：「農曆年後和兩人吃過飯，對林禹印象很好，乖、很有禮貌。」至於藝人小孩身分，柴智屏完全不介意，柴智屏説女兒對她很坦誠，像朋友一樣會告訴她自己生活，而女兒比她聰明，也不會為愛沖昏頭，相信她的判斷力。

柴智屏也坦言跟林禹的爸爸林瑞陽並不熟，如果女兒再走入婚姻？她笑說：「她比我還要聰明謹慎，我不擔心她，也很相信她。」據悉，30歲的高雋雅曾在2019年底舉辦盛大婚禮，但婚姻關係不到2年就和平結束。

高雋雅的經紀人孫嘉騏也表示，2人因為拍戲認識，目前就是有好感、觀察認識中，所以也會相約一起看舞台劇等。她也覺得2人背景相同，個性都很開朗，「很登對」。

高雋雅2019年曾與柴智屏高中同學的兒子結婚，但婚姻僅維持兩年就因個性不合而分開，她和林禹因合作偶像劇「戀愛是科學」相識，合作期間擦出愛火，戲殺青後開始交往。

今年31歲的林禹，出道以來就不想背上林瑞陽兒子的包袱，父親號稱有上千億資產，林禹則說，「不去想也不清楚，未來只想靠自己做喜歡的事情。」與高雋雅戀愛前，他只談過三段戀愛。前一段是外蒙古籍身高174公分的修長美女，他說喜歡善良和端莊女生，三段戀愛花了他八年時間，也算是專情。

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