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Angelababy慶33歲生日 半個娛樂圈送祝福 獨缺黃曉明

娛樂新聞組／綜合報導
倪妮曬出Angelabay（圖）的美照為她慶生。（取材自微博）
倪妮曬出Angelabay（圖）的美照為她慶生。（取材自微博）

女星Angelababy日前迎來33歲生日，這也是她與黃曉明離婚後首次過生日。相較於剛交往時，黃曉明大手筆開跑車為Baby高調慶生，也曾遠赴巴黎辦生日宴會，如今離婚後並未在她的生日有任何祝賀；反倒是好友楊冪、倪妮等人紛紛發文祝賀，幾乎半個中國娛樂圈都來送祝福。

Angelababy日前生日當天，在微博分享生日動態，馬上引來網友們的關注，不到一天就有超過36萬的轉發、20多萬條點讚。藝人王祖藍隨後也以評論的方式送上祝福，稱呼Baby為「兄弟」，還俏皮地加了一個蛋糕的表情，Baby也以「兄弟」的口吻感謝王祖藍。

閨密楊冪也在深夜準時慶生，稱Baby為「楊老師」，稱讚Baby「今天最好看」。與祝福一同曬出的還有三張Baby的美照，只見她身穿黑白色混搭的毛衣，臉部有可愛的特效；一旁的楊冪則嘴角微微上揚，可見兩人心情很好。

楊冪（右）為Angelabay（左）慶生。（取材自微博）
楊冪（右）為Angelabay（左）慶生。（取材自微博）

楊冪、Angelababy不僅年紀相仿，都有高人氣，外型也都美得各有特色。楊冪自從與劉愷威離婚後人氣越來越高，經營工作室、經紀公司都事業有成。

曾與Baby合演電影的女星倪妮也沒忘記送祝福，凌晨就在微博發文祝賀「親愛的baby，生日快樂，平安喜樂，愛妳呦」，並曬出一張Baby的照片。照片中baby頭戴粉白色卡通樣式的頭盔，身穿黑色外套，正專注的看著前方；倪妮還在照片上加了Happy Birthday與心形的字樣。

網紅張大大也在深夜為Baby送上祝福，稱讚Baby是「全世界最最最最最最美」。張大大並曬出照片，顯示他與Baby在晚上23：52的時候已經視訊通話58秒，當中Baby素顏狀態非常好，並面帶微笑。

不僅如此，也有不少粉絲湧入祝賀，近期更有網友發現Baby的微博粉絲數持續增加，證明她離婚後人氣更高。

楊冪 微博 Angelababy

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