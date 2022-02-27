被吳京擠壓？ 李冰冰不回歸「巨齒鯊2」

李冰冰被傳不回歸「巨齒鯊2」。（取材自微博）

已在英國 開拍的「巨齒鯊2」（The Meg 2: The Trench），除了有目前中國影壇超級票房保證吳京加入之外，卻傳上一集女主角李冰冰不回歸，上一集演李冰冰女兒的蔡書雅仍會回歸。

李冰冰在「巨齒鯊」（The Meg）和傑森史塔森（Jason Statham）聯手大鬥變種巨鯊，不只是等待拯救的花瓶，卻沒想到片子票房不錯、中美合作再拍續集，中國要角就從女變男。

「綜藝報」報導，續集不會再有中國女主角，但仍有好幾位女星，以及跨國多元化的演員組合，言下之意，是兩位加入新的女星和再度回歸的蔡書雅，一起填補李冰冰留下的空缺。

至於吳京在一堆歐美大片之中選擇參與「巨齒鯊2」，戲分當然不會太少，難免也壓縮到女性角色的空間，加上眾美有可能彼此瓜分場次，確實也不容易再安插一位分量非常重的華人女主角。中英混血、已經長成美少女的蔡書雅，有沒有可能在兩位歐美的姐姐、阿姨之外，搶得脫穎而出的機會？只能拭目以待。

奇特的是，近年來吳京是中國票房保證，不少英語大片都曾向他招手，他始終沒輕易點頭，「巨齒鯊2」是中美合作，才確定邀請到他和傑森史塔森攜手，原本應該是個大噱頭，不料歐美報導隻字未提，讓人感覺頗不尋常。

吳京自己在微博發布在片場用餐及與導演 的合照，確認已在英國參與拍攝。

歐美曾極度重視中國市場、想盡辦法爭取當地觀眾支持，現在情況又已不同。去年至今，多部好萊塢 電影中國票房慘淡，顯然中國觀眾不見得有興趣再上戲院支持好萊塢巨片，歐美影界對中國的熱情自然也會逐漸冷卻。