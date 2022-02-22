王晶悼念恩師楚原：比李小龍更加「be water」

王晶發文悼念楚原，尊稱對方是「契師父」。（取材自南方人物周刊）

香港 名導演 、演員、編劇楚原日前去世，享年87歲。香港導演王晶得知消息後發文悼念，稱楚原是敬重的導師，並說「我在他身上學了一輩子夠用的東西」。

鳳凰網報導報導，王晶表示，教自己編劇的劉天賜先生是「師父」，所以他愛叫楚原「契師父」，他覺得楚原比李小龍更加「be water」，無論什麼環境，什麼潮流，大風大浪，都能適應，並掀起一陣旋風。

王晶說：「他是我一位敬重的導師。在邵氏時期，我總開早班，他總開晚班，我收工，便跑去他的棚，總在放飯，他永遠在棚裡吃盒飯；偌大的一個棚，相差二十多歲的兩個人就天天聊一個小時，我在他身上學了一輩子夠用的東西。學的並不是拍電影 ，而是做人。我處世很多哲學，都借鏡他。」

王晶在文末更感慨道：「這一生，我相信契師父絕對無憾。願一路走好，他日有緣再敘。」

楚原於1956年對電影製作產生興趣，繼而投身粵語電影編劇工作，到1960年代末期粵語電影衰落時，楚原已經執導過70餘部港片。楚原在1983年執導「瘋狂八三」，此片由劉天賜擔任編劇。

楚原過去與導演李翰祥、胡金銓及張徹被稱為「四大帥」，更獲譽香港武俠電影的開山鼻祖，執導超過120部電影，也以演員身分活躍於影視圈。楚原2000年後即淡出影視圈，最後一次公開露面是在2018年的香港電影金像獎，接受終身成就獎的殊榮，當時他的一番感言鏗鏘有力，獲得滿堂喝采，「當你回首往事時，不因碌碌無為而悔恨，不因虛度年華而羞恥，那你就可以驕傲地跟自己說，你，不負此生」。