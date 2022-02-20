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佘詩曼居家抗疫 不忘自拍找樂子

娛樂新聞組／綜合報導
佘詩曼居家抗疫不忘找樂子。（取材自微博）
佘詩曼居家抗疫不忘找樂子。（取材自微博）

香港疫情未見緩解，不少藝人工作暫停，港星佘詩曼就自己在家找樂子，分享自拍視頻，透過這種方式支持抗疫，不給一線工作人員添麻煩。

貓眼娛樂報導，歌手鍾鎮濤也在社交平台分享了視頻，為香港加油，希望香港市民一起度過這個艱難的時刻，相信香港一定會勝利。

呂良偉則表示，自古以來香港就是風水寶地，面臨過很多困難，相信這次一定也很快就會度過難關。他還調侃說，這次輪到大陸的同胞為車仔麵加油了。

在香港疫情如此嚴峻的時刻，謝霆鋒為了工作卻秘密返港。據報導，他目前已經回到香港，將會出演邱禮濤導演的新片。與以往不同的是，謝霆鋒這次不但會擔任主演，而且還會兼任本片的武術導演，可以說是非常的敬業了。

另據香港01報導，黎耀祥在上個月底與太太梁耀蓮（Julia）一起回港過年兼投入TVB新劇「輕．功」拍攝，但他亦有Keep住拍片同內地粉絲互動。近日第五波疫情肆虐，大家都盡量留在家中，而黎耀祥日前就上載了一段在屋企烤製叉燒的影片，並寫道：「在家做廣東燒味，想過沒有？」片中黎耀祥先是在戶外花園用燒烤爐整炭燒叉燒，之後他再在廚房示範用氣炸鍋炮製，成品相當不錯！

網民紛紛大讚黎耀祥廚藝不錯，同時不忘叮囑他注意疫情防護：「祥哥少出門」、「注意安全別中招了」，亦有人羡慕視帝足不出戶就可以在自家花園烤叉燒。據知黎耀祥現時與太太住在市價逾三千萬的上水天巒獨立屋，屬於低密度住宅，雖然兩人只是租住，但仍悉心佈置屋企，相中所見家中設計以白色為主，感覺溫馨，設有戶外超大露台，透過落地玻璃可望到園景，Julia不時邀請好友在戶外花園歎下午茶，相當寫意。

香港 疫情 導演

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