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最萌身高差CP 邢菲、胡一天私下像哥兒們

娛樂新聞組／綜合報導
邢菲和胡一天在新劇中有許多甜寵互動。(取材自微博)
邢菲和胡一天在新劇中有許多甜寵互動。(取材自微博)

因為「致我們暖暖的小時光」受到注目的邢菲，近日在新劇「你好神槍手」飾演網路女主播唐心，意外重逢初戀情人胡一天飾演的射擊隊王牌隊長沈清源。邢菲近日受訪，洗刷在劇中廚藝一竅不通的形象，她自豪拿手菜是「可樂雞翅」，還自誇「真的特別好吃。

鏡週刊報導，27歲的邢菲演過「我的小確幸」、「烏鴉小姐與蜥蜴先生」等作品，對「甜寵劇」題材已非常拿手，這次在「你好神槍手」搭檔人氣男星胡一天，相差24公分的超萌身高差立刻吸引眾人目光。

劇中，唐心只要一緊張就會口吃，讓身為主播的她連工作都沒辦法順利完成，被嘲笑「不如去唱Rap。」

由於台詞不少，邢菲那陣子演戲都在「口吃」中度過，她笑說自己就是用口吃的口吻講台詞，卻不知不覺地影響到身邊其他人，「經常我們說著說著，反而是對方口吃了。」

不過邢菲自爆她緊張的時候其實很明顯，會被一眼看穿，因為她只要一緊張就會全身緊繃，就像在昭告天下，「各部門注意，這裡有個人緊張了喔！」

被問到和胡一天的相處，邢菲表示，「印象最深的是他人真的很好、拍戲也很認真，他經常會給人物加一些很生動的小細節。」她還透露，兩人私下相處模式比較像哥們兒。

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