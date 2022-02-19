「狙擊手」裡哭五回 陳永勝：哭是有層次的

陳永勝參演「狙擊手」，是第三次出演張藝謀的作品。（取材自南方都市報）

「距離要看準頭，更看眼力，沒有誰比你眼睛快，你娃只要手不慢，比我還霸道！」在「狙擊手」中，章宇飾演的劉文武這樣對大永說。

在「狙擊手」中，陳永勝飾演的大永便是這樣一個被神槍手劉文武看好的「種子選手」。除了「狙擊手」，此前陳永勝還出演「一秒鐘」和「懸崖之上」，這已經是他第三次出演導演 張藝謀的作品。南方都市報報導，陳永勝接受專訪時說，在幾次角色轉換中，自己的心態經歷多重轉變。

回憶起拍攝現場的趣事，陳永勝說其實張藝謀導演很親切，章宇就像個大哥哥一樣。張譯也總是貼心地給自己指導。陳永勝說自己和「哭包」大永一起，慢慢從脆弱走向成熟。

在「狙擊手」中哭了五次的大永，留給不少觀眾的印象是「哭包」。但在陳永勝眼中，大永愛哭其實是他正常表達情感的方式，「在電影 裡面大永這個設定其實就是一個成長的過程，像戰友犧牲，你肯定會難過、悲痛。但你難過歸難過，更主要的是你怎麼能在難過之後，繼續堅定去完成你的任務。」

此外陳永勝還提及，影片中大永的哭是有層次的，角色被賦予不同的情感，再加之日常訓練中與每個人的感情也不同，生活與劇本兩者結合，表達起來更通暢。但大永這個角色在電影中是一步步蛻變與成長的，「從一開始還是孩子，參加志願軍再到上戰場，再到面對戰友犧牲，大永是從脆弱慢慢向一個合格的志願軍戰士轉變，最後堅強地去完成這個任務。」

「狙擊手」上映後，陳永勝曾給大永寫過一封信，信中他提及，現在還時常夢見雪地裡的大永。陳永勝說真正進入到角色後，拍完電影就像經歷一場戰爭的創傷，「因為我們平常生活訓練都在一塊，感情很深，到角色上（時）就帶入生活中的情感，就像是真的經歷這麼一場戰爭一樣。人會有戰後創傷，這種創傷是精神上的，你面對親人、戰友的離去，就算你脫離那個環境，你還是會不自覺地想到那個畫面，想到大家在一塊生活的畫面。」

在「大永」之前，陳永勝還曾出演過「一秒鐘」和「懸崖之上」；加起來，這是其第三次參演張藝謀的作品。陳永勝說。三次出演張藝謀的作品，他說自己的心態經歷多重轉變，「從「一秒鐘」的激動，到「懸崖之上」的期待，再到「狙擊手」，是激動、開心、坎坷多種情緒的結合。」

在演「狙擊手」前，張藝謀對於陳永勝而言是一個威嚴的人名，但在拍攝過程中，陳永勝發現張藝謀不斷對演員進行耐心地指導和鼓勵，「比如我去撿班長勺子那場戲，我要表達對班長的思念，我開始表達的時候都只在臉部，導演引導我要從心裡去想這個事情，後面就好了。」