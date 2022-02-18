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杜海濤、沈夢辰結婚了 伴郎原定吳亦凡

娛樂新聞組／綜合報導
杜海濤、沈夢辰已登記結婚。(取材自微博)
杜海濤、沈夢辰已登記結婚。(取材自微博)

有網友17日曝出杜海濤和沈夢辰16日在湖南長沙領證登記結婚，女方之後在微博曬出一系列結婚證書照，證實已經跟男方領證結婚，還直呼「天上的喜鵲叫乖乖」，直接宣布好消息。

網易娛樂報導，杜海濤與沈夢辰已戀愛近10年。2022年春節期間，沈夢辰還帶杜海濤一家回老家過年。沈夢辰在社交平台曬出的視頻中可看到，沈夢辰家裡擺了兩大桌，親人們團聚在一起，氣氛和樂。而杜海濤穿著白色羽絨服，他的父母也跟著沈夢辰回老家過年，兩人感情穩定。

據悉，杜海濤與沈夢辰相戀新聞不斷，2019年4月，兩人就爆出前往巴賽隆納拍攝婚紗照，網上流傳的機場照中，杜海濤的父母以及沈夢辰的媽媽也都在場。2020年10月，沈夢辰曾公開表示正在與杜海濤一起籌備婚禮。

在節目中，沈夢辰還曾被問到和杜海濤的婚事，沈夢辰直言表示父母和網友都在催婚，但是卻催不動杜海濤。沈夢辰也多次公開喊話，希望可以早點辦婚禮，就連婚禮致辭都提前寫好了。

而兩人交往期間也曾多次傳出過分手，甚至還傳出沈夢辰逼婚不成，兩人一拍兩散的消息。

此外，ETtoday報導，沈夢辰在吳亦凡捲入桃色風波之前，曾多次表示是對方的歌迷，還放話結婚時要邀請對方擔任伴郎，卻在對方出事後，被發現悄悄取消關注對方，並刪除相關的「追星」貼文。

吳亦凡 機場 微博

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