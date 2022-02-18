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吻戲太激烈？ 娜扎突推開劉以豪大口吸氣

娛樂新聞組／綜合報導
劉以豪與古力娜扎在電影中有不少激吻戲。(取材自微博)
劉以豪與古力娜扎在電影中有不少激吻戲。(取材自微博)

由黃真真執導的電影「被偷走的那五年」姐妹作「不要忘記我愛你」日前上映。男女主角劉以豪﹑古力娜扎連日來話題不斷，近日更曝光了二人在拍攝時的吻戲花絮，當中吻到最後時，古力娜扎的「秒變」表情相當吸睛，在網上引發熱烈討論。

香港01報導，在「不要忘記我愛你」中，劉以豪與古力娜扎有不少激吻戲，而從網上曝光的吻戲花絮片段可見，當時二人在家中的錄音室情到濃時激吻起來，後來一邊激吻一邊走動到床上，整個畫面相當甜蜜。

直到導演喊「卡」時，古力娜扎突然猛地推開劉以豪，趕急坐了起來並大呼一口氣，一旁的劉以豪則乖乖地躺在床上，因此讓不少網友笑言二人是吻得多激烈﹑多深情，秒變的畫面顯得反差極大，讓網友笑翻天。

據報導，其實兩人在電影中的吻戲，很多時候都是現場即時發揮的，在電影舉行首映禮時，劉以豪則表示：「有時候吻戲並不見得是劇本裡寫的，而是那時感覺到了，我就會自然的想要做這個動作。」

而在旁的古力娜扎則附和：「其實好多親吻戲都不是劇本裡面的。」可想而知他們是因為當下真實感覺而激吻，讓角色發揮情緒時會更逼真，讓觀眾有代入感的。

電影 導演 香港

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