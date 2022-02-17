敗在狗血劇情？ 愛情電影光耍浪漫不夠看

「好想去你的世界愛你」劇情天馬行空。(取材自微博)

電影 「十年一品溫如言」、「好想去你的世界愛你」、「不要忘記我愛你」於2月14日西洋情人節上映，藉著浪漫氛圍及話題營銷，三片首日狂攬票房逾2億。但相隔一天，三部影片票房呈斷崖式的下跌，口碑也直直落，「十年一品溫如言」豆瓣僅2.7分。

1905電影網報導，「十年一品溫如言」中，男主去了美國之後，因為目睹了母親的自殺，患上了應激性心理障礙。之後，愛情電影中最經典狗血的「不要告訴她」套路，把感情生生拉扯出了7年的空白期。

「不要忘記我愛你」中的設定更甚，從影片一開始，就告訴觀眾，男主因為車禍 患上了短期失憶，一覺醒來就記不得前一天的事情。「好想去你的世界愛你」更加天馬行空。女主因為一次撞擊之後，開啟了和遠在德國的男主共享腦電波，有了「平行世界」。

報導說，如果只是單純的設定來吸引觀眾進場，或許還說得過去，但這些電影似乎把「疼痛文學」發揮極致。

「十年一品溫如言」的最後，男主患上了低分化腺癌；「不要忘記我愛你」結局，女主因為懷孕，得了子癇前期。

早就被編劇們玩壞的「記憶」，在即將於4月2日上映的電影「一周的朋友」中同樣存在。女主的設定就是，「我對朋友的記憶，只有7天」。

導演 黃真真此前的電影「被偷走的那五年」中，女主的記憶停留在了五年前。

難怪「不要忘記我愛你」最初官宣的時候，就打出「被偷走的那五年」姊妹篇的概念，當時的片名則是「被偷走的明天」。

不只「十年一品溫如言」、「好想去你的世界愛你」、「不要忘記我愛你」，此前「我在時間盡頭等你」同樣是靠著上映當日的氛圍，拿到首日的超高票房，但後續整體都不盡人意。

電影是造夢的機器，但是奇思妙想不是奇葩，情感共鳴更不是狗血濫情。電影是否能成為經典，值得深思。