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周潤發小吃店發新年紅包 民間特首變「民間財神」

娛樂新聞組／綜合報導
66歲香港影帝周潤發出道40多年，身家豐厚，但私下卻非常親民。（取材自微博）
66歲香港影帝周潤發出道40多年，身家豐厚，但私下卻非常親民。（取材自微博）

66歲香港影帝周潤發出道40多年，主演近百部影視作品，累積56億港元（約7億美元）豐厚身家，但私下卻非常親民，出門搭地鐵公車、爬山遇到粉絲也大方合照。近日，就有一名幸運粉絲在小吃店巧遇周潤發，不但獲得合照，還收到影帝的大紅包，網友直呼發哥真是「民間財神」。

周潤發日前戴著棒球帽、一身樸素打扮光顧一家街頭小吃店，正好一名女粉絲巧遇偶像，趕緊上前要求合照，周潤發也展現親和力大方合照。這名粉絲還透露，由於正值農歷新年，周潤發當日主動發紅包給大家，包括小吃店店員、食客都有份。打開紅包一看，竟然有100港元（約12美元），讓人倍感溫暖，送上「民間財神」的稱號。

依照廣東的習俗，通常這種紅包會包5元、10元，金額不至於太多，而周潤發多了整整10倍，慷慨作風在網路上成為美談，網友紛紛留言「發哥面相慈善」、「有愛心」、「德藝雙全」、「平易近人」。

周潤發（右）親民和女粉絲合照留念。（取材自微博）
周潤發（右）親民和女粉絲合照留念。（取材自微博）
周潤發在小吃店慷慨發出100元紅包。（取材自微博）
周潤發在小吃店慷慨發出100元紅包。（取材自微博）

周潤發一向親民，鮮少抗拒合照。他曾對外透露，不少人與他素未蒙面，卻默默支持他40年，「現在他們僅是見我3分鐘，因此希望滿足粉絲」，這番暖心言論也讓粉絲超開心。

周潤發 地鐵 香港

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