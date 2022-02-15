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謝娜難過「快本」停播 呼叫杰哥接她回家

娛樂新聞組／綜合報導
謝娜在廣播節目中證實「快樂大本營」將永久停播。（取材自微博）
謝娜在廣播節目中證實「快樂大本營」將永久停播。（取材自微博）

在中國播出20多年的節目「快樂大本營」，如今傳出將永久停播。而謝娜日前也在廣播節目中證實消息，哽咽說道「我會有難過」。

謝娜參加「朋友請聽好」廣播直播，在節目中向張杰說：「杰哥，他們總說我在你面前不一樣，因為見到你更回歸家裡面的我，因為你每天和我在一起，更加知道我的喜怒哀樂，更加承受我有時的焦慮和不快樂，包括這次，我愛的節目結束，我會有難過，你來帶我回家，我會沒有那麼難過。」接著哽咽道說不出話，停頓了幾秒後，何炅則表示先播到這邊。

雖然謝娜沒有清楚說出要停播的節目，但許多網友其實早就猜出是「快樂大本營」，而節目中的這段錄音也在網上瘋傳，網友們紛紛不捨地表示：「真的要瘋了，快樂大本營，我們的青春，甚至沒有一個圓滿的句號啊」、「快樂家族是永遠的遺憾」、「不敢相信『快樂大本營』就這麼悄無聲息地一瞬間停播了」。

事實上，謝娜去年9月生完小孩後又重新回到「快樂大本營」，豈料才開工一個月，就遇到中國官方宣布對娛樂圈展開「清朗行動」，要求4大電視台應避免「過度娛樂化」，並要求「政治家辦台」。隨後，就傳出「快樂大本營」將停播的消息，當時有人爆料稱節目會無限期延播，後來節目組則回應將「升級改版」，如今突然傳出「快樂大本營」節目將結束，讓許多網友相當難過。

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