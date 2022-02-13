51歲鍾麗緹火辣身材再扮美人魚 網讚：不老女神

鍾麗緹重扮美人魚，風采依舊。（取材自微博）

性感女星鍾麗緹今年雖然已經51歲，又是三個小孩的媽，但豔麗的外型和火辣身材依舊。28年前她因演出「第六感奇緣之人魚傳說」，劇中絕美的人魚扮相成為影迷心中經典，鍾麗緹近日在微博 重現經典，網友不禁讚嘆年過半百的鍾麗緹，身材依舊傲人。

鳳凰網報導，鍾麗緹近日在微博貼出一段旅遊影片，她特地換上一身亮麗、緊身的美人魚裝，重現當年跳水橋段，內文寫下經典台詞「大家好！我是新來的插班生王小美」。雖然已年過半百，但她仍展現出優雅泳姿，在水中輕鬆翻身，還睜開眼睛對鏡頭獻吻，完美S曲線一點都不輸當年。

鍾麗緹感嘆「穿上美人魚衣服，在水裡游的時候，感覺又回到了當年拍『人魚傳說』的日子」，詢問網友自己「還是你們心中的小美嗎？」

粉絲們看到她重扮經典，紛紛「現在的身材更火辣了」，直呼她是「不老女神」、「夢回人魚公主」，許多影迷大誇「心中唯一的美人魚，無人能夠替代」、「姐姐青春永駐、容顏依舊！當年看妳的美人魚好喜歡」、「水下游得太美啦」。

眼見粉絲熱烈回應，鍾麗緹還親自留言：「謝謝你們一路對我的支持，愛你們喲。」

鍾麗緹1993年參選國際華裔 小姐比賽並獲冠軍出道。1994年因出演「人魚傳說」為大家熟知，其後還曾出演「九品芝麻官之白面包青天」、「97家有喜事」、「晚娘」等多部作品。

2016年鍾麗緹和張倫碩在北京 舉辦婚禮，結婚五年恩愛如初。鍾麗緹先前也曾甜蜜PO出與老公在海底拍攝的寫真，只見她玲瓏有致的身材曲線展露無疑，當時粉絲也狂讚「人魚公主不是浪得虛名。」