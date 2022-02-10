我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

「長津湖」系列票房破87億 打趴「唐探」創中影史紀錄

娛樂新聞組／綜合報導
「長津湖之水門橋」。（取材自電影海報）
「長津湖之水門橋」。（取材自電影海報）

作為中國票房冠軍、主旋律愛國電影長津湖」推出續集「長津湖之水門橋」，9日晚累計票房破29.69億（人民幣，下同，約4.19億美元），使「長津湖」系列電影總票房達87.44億，超過「唐人街探案系列」成為中國影史系列電影票房冠軍。

搜狐娛樂報導，貓眼專業版數據顯示，「長津湖之水門橋」累計票房破29.69億元人民幣。該片由「長津湖」原班人馬打造，講述志願軍戰士在冰雪絕境之處「三炸水門橋」的故事，由吳京、易烊千璽、朱亞文、李晨、段奕宏、韓東君、張涵予等主演。

由於「長津湖」第一部引發熱烈話題，續集也受許多中國觀眾期待。德國之聲報導，民眾李小姐表示：「還好我當天去得早，有買到票，不然早場票是全部都賣光了。」

中國媒體報導，「長津湖之水門橋」上映三天，票房已破13.47億，成為中國農歷春節期間最受歡迎的電影。

在主旋律電影的推波助瀾以及疫情受控的情況下，中國連續第二年擊敗美國，蟬聯2021年全球電影票房總數第一的寶座。與此同時，外國片在中國的影響力正持續下滑，根據中國國家電影局統計，國產片占中國年度電影總票房的比例，已從2017年的54%，躍升到2021年的85%。

回顧2021年，中國全年票房前10名影片中有8部是國產影片，好萊塢大片幾乎缺席。事實上，2021年美國迪士尼影業旗下出版的4部賣座電影，包括「黑寡婦」（Black Widow）丶「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）丶「永恆族」（Eternals）及「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），至今皆仍無法在中國上映。

電影 長津湖 迪士尼

上一則

結婚3年懷孕了 蒼井優今年夏天升格當媽

下一則

「犬山記」強勢入圍奧斯卡 班奈狄克：看到我傻笑嗎

延伸閱讀

網球／瑞度卡努美網奪冠效應 溫布頓提高女單票價

網球／瑞度卡努美網奪冠效應 溫布頓提高女單票價
易烊千璽賣破30億 2部片撐起中國春節票房

易烊千璽賣破30億 2部片撐起中國春節票房
馬麗 成為中國影史首位百億票房女演員

馬麗 成為中國影史首位百億票房女演員
「蜘蛛人：無家日」上映7周 6度登北美票房冠軍

「蜘蛛人：無家日」上映7周 6度登北美票房冠軍

熱門新聞

洪金寶帶著孫子拜年。翻攝自洪天明抖音

70歲洪金寶「瘦了一大圈」險認不出 露面拜年網急關心

2022-02-04 23:58
賴弘國(左)當年曾為阿嬌慶生，後來離婚收場。圖／摘自IG

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

2022-02-03 07:18
林青霞祝所有觀眾虎年快樂。(取材自微博)

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

2022-02-02 00:57
劉敬得知獲選「美生中國人」後表示，「這是我連做夢都不敢夢到的。」圖／TVBS提供

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

2022-02-08 15:16
Angelababy官宣恢單後首發文，美顏自拍向粉絲拜年。圖／摘自微博

Angelababy官宣恢單後首露面 3.9萬留言搶喊：老婆

2022-02-02 14:30
鍾鎮濤(右)在家組樂隊。取材自微博

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

2022-02-06 06:38

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢