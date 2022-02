「長津湖」系列票房破87億 打趴「唐探」創中影史紀錄

「長津湖之水門橋」。(取材自電影海報)

作為中國票房冠軍、主旋律愛國電影 「長津湖 」推出續集「長津湖之水門橋」,9日晚累計票房破29.69億(人民幣,下同,約4.19億美元),使「長津湖」系列電影總票房達87.44億,超過「唐人街探案系列」成為中國影史系列電影票房冠軍。

搜狐娛樂報導,貓眼專業版數據顯示,「長津湖之水門橋」累計票房破29.69億元人民幣。該片由「長津湖」原班人馬打造,講述志願軍戰士在冰雪絕境之處「三炸水門橋」的故事,由吳京、易烊千璽、朱亞文、李晨、段奕宏、韓東君、張涵予等主演。

由於「長津湖」第一部引發熱烈話題,續集也受許多中國觀眾期待。德國之聲報導,民眾李小姐表示:「還好我當天去得早,有買到票,不然早場票是全部都賣光了。」

中國媒體報導,「長津湖之水門橋」上映三天,票房已破13.47億,成為中國農歷春節期間最受歡迎的電影。

在主旋律電影的推波助瀾以及疫情受控的情況下,中國連續第二年擊敗美國,蟬聯2021年全球電影票房總數第一的寶座。與此同時,外國片在中國的影響力正持續下滑,根據中國國家電影局統計,國產片占中國年度電影總票房的比例,已從2017年的54%,躍升到2021年的85%。

回顧2021年,中國全年票房前10名影片中有8部是國產影片,好萊塢大片幾乎缺席。事實上,2021年美國迪士尼 影業旗下出版的4部賣座電影,包括「黑寡婦」(Black Widow)丶「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)丶「永恆族」(Eternals)及「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home),至今皆仍無法在中國上映。