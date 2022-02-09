汪小菲與新歡十指交扣被拍 張蘭按讚「兒子複婚」留言

汪小菲與大S離婚後，隨即被爆料婚內出軌女星張穎穎。（取材自微博）

汪小菲 與大S （徐熙媛 ）離婚後，隨即被爆料婚內出軌女星張穎穎，不過雙方皆否認。近日有狗仔拍到汪小菲與張穎穎當街十指交扣的畫面，網友紛紛痛罵。他的母親張蘭先前也一直否認兒子出軌，最近直播時，更被網友發現點讚「希望汪小菲複婚」的留言。

網易娛樂報導，狗仔「攝影劉大錘」日前在微博曬出1段影片，並寫下：「近日汪小菲和張穎穎先後到達上海視察新店，晚上兩人與合作夥伴吃完飯，汪小菲喝的爛醉，張穎穎負責招呼朋友，一副老闆娘的架勢，而汪小菲路上還跟張穎穎閒聊，並拉著她的手來了個十指緊扣」。

汪小菲（右二）被拍到與張穎穎十指緊扣的畫面。（視頻截圖）

來源：YouTube

畫面顯示，汪小菲一行人聚餐完畢後走出，汪小菲始終笑容滿面，一直想要朝張穎穎前進，甚至直接緊牽女方的手；不過張穎穎幾秒鐘後火速鬆手，最後一行人全部回到飯店。對此，網友紛紛留言狠酸：「這還能說是朋友我服了」、「居然死鴨子嘴硬」、「替大S心疼」。

另據蓋飯娛樂報導，張蘭日前曬出一則在鄉村玉米地玩捉迷藏的視頻，並表示回想起兒時在玉米地玩耍的場景，如今她轉眼間從小女孩變成了奶奶。最後她笑著對鏡頭說：「下次帶小琳琳小玥玥來掰老玉米，感受一下農場生活。」

張蘭在玉米田裡直播。（視頻截圖）

不少網友安慰張蘭：「小琳琳小玥玥有這麼棒的奶奶會很驕傲的」，還有人表示，「希望汪小菲複婚，給孩子一個完整的家」，張蘭隨後點讚這條留言，也贊同「希望兩個孩子長大後可以回北京生活」的評論。