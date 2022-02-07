王大陸讚童星蘇翊鳴冬奧一鳴驚人 網嗆：別蹭熱度

王大陸在微博發文大讚蘇翊鳴，登上熱搜。（取材自微博）

北京冬奧 會單板滑雪 男子坡面障礙技巧資格賽，童星出身的蘇翊鳴日前憑86.8的比分名列第一，成功晉級決賽。男星王大陸發文為其打call：「弟弟太棒了！！首秀只有一個字：牛！！！飛簷走壁太太太強了，決賽繼續衝！奪得好成績！記得回來要教我滑雪喔~」據悉，蘇翊鳴曾與王大陸合作電視劇「狼殿下」。

綜合新浪娛樂、香港01報導，17歲的蘇翊鳴在冬奧會一鳴驚人，除了他曾參演的電影「智取威虎山」主創導演徐克、兼職黃建新及出品人于冬齊齊為他打氣之外，合作劇集「狼殿下」的王大陸也在微博 大讚蘇翊鳴，直言他「飛簷走壁太太太強了」，還請對方教他滑雪。

網友翻出當年蘇翊鳴（左）與肖戰在「狼殿下」中的合照。（取材自微博）

此外，網友還翻出當年蘇翊鳴與肖戰在2017年電視劇「狼殿下」中的合照，包括王大陸、李沁等，兩位男星的相關話題即刻登上熱搜，引起熱議。劇中蘇翊鳴飾演的六兒，勇敢又古靈精怪，與主角們有不少對手戲。

網友翻出當年蘇翊鳴（左）與李沁在「狼殿下」中的合照。（取材自微博）

然而，當時藉藉無名的蘇翊鳴在劇集煞科後曬出同一眾主創的合照，並tag了王大陸、肖戰、李沁，但沒有得到任何回應，大家也沒有互相關注，如今蘇翊鳴一鳴驚人，網友紛紛指主演們開始蹭熱度，尤其是王大陸，剛剛才關注蘇翊鳴微博，因此引起部分網友不滿：「該不會他演的所有劇都會熱搜來一遍吧」、「過個年，大陸變聰明了」等，而肖戰、李沁目前尚未有任何動作。