福原愛力挺北京冬奧 江宏傑喊2022要壞壞

福原愛在微博替冬奧加油。(取材自微博)

福原愛 去年7月和江宏傑離婚後，年底就爆出和橫濱男悄悄復合，甚至傳出不排除再婚，讓她瞬間被中日台三地網友罵翻，適逢北京冬奧 開幕，她在微博替冬奧加油，又引來不少大陸網友稱讚。

綜合媒體報導，福原愛在微博寫下：「2008年，北京奧運 會帶給我的熱情和美好讓我永遠難忘；2022年，當奧運會再一次回到北京，期待選手們能夠拿出精采的表現，我會為大家加油的！」並在文末打上「奧運再相見」、「共同強大」等標籤。

網友見狀直呼「歡迎愛醬來中國玩，一起看冬奧」、「愛醬也要加油，好好生活，永遠開心」、「如此喜愛中國，真令人感動」。

另一方面，江宏傑也不寂寞，成為單親爸爸之後全心投入工作，不時會透過社群媒體分享育兒日常，曬出Aila醬手比愛心的萌照，直讚「怎麼這麼美」，而他則在虎年下定決心，放話要有全新變化。

他上個月Po出近照，整個人消瘦不少，讓網友驚訝留言「一瞬間認不出來」、「臉太尖了吧」、「小傑太帥了吧」、「怎麼會有這麼帥又有魅力的爸爸」。

他近日Po出個人的「壞壞臉」照，喊話「2022要壞壞的臉比較不會被欺負」，不免讓人聯想到昔日恐被前妻福原愛欺壓。此外，他還撩粉絲問說「喜歡嗎」，昔日工作夥伴包含小春、大元、雷艾美都誇帥，粉絲則說：「壞起來超帥。」