我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

福原愛力挺北京冬奧 江宏傑喊2022要壞壞

娛樂新聞組╱綜合報導
福原愛在微博替冬奧加油。(取材自微博)
福原愛在微博替冬奧加油。(取材自微博)

福原愛去年7月和江宏傑離婚後，年底就爆出和橫濱男悄悄復合，甚至傳出不排除再婚，讓她瞬間被中日台三地網友罵翻，適逢北京冬奧開幕，她在微博替冬奧加油，又引來不少大陸網友稱讚。

綜合媒體報導，福原愛在微博寫下：「2008年，北京奧運會帶給我的熱情和美好讓我永遠難忘；2022年，當奧運會再一次回到北京，期待選手們能夠拿出精采的表現，我會為大家加油的！」並在文末打上「奧運再相見」、「共同強大」等標籤。

網友見狀直呼「歡迎愛醬來中國玩，一起看冬奧」、「愛醬也要加油，好好生活，永遠開心」、「如此喜愛中國，真令人感動」。

另一方面，江宏傑也不寂寞，成為單親爸爸之後全心投入工作，不時會透過社群媒體分享育兒日常，曬出Aila醬手比愛心的萌照，直讚「怎麼這麼美」，而他則在虎年下定決心，放話要有全新變化。

他上個月Po出近照，整個人消瘦不少，讓網友驚訝留言「一瞬間認不出來」、「臉太尖了吧」、「小傑太帥了吧」、「怎麼會有這麼帥又有魅力的爸爸」。

他近日Po出個人的「壞壞臉」照，喊話「2022要壞壞的臉比較不會被欺負」，不免讓人聯想到昔日恐被前妻福原愛欺壓。此外，他還撩粉絲問說「喜歡嗎」，昔日工作夥伴包含小春、大元、雷艾美都誇帥，粉絲則說：「壞起來超帥。」

江宏傑擺出「壞壞臉」表情，不少粉絲誇帥。(取材自Instagram)
江宏傑擺出「壞壞臉」表情，不少粉絲誇帥。(取材自Instagram)

北京冬奧 福原愛 奧運

上一則

崔宇植畫孔劉 把他畫成孔龍 網爆笑：太可愛

下一則

莎曼珊重回「慾望城市」？ 編導：不期待真的會發生

延伸閱讀

離婚福原愛7個月 江宏傑曬近照喊話：今年不被欺負

離婚福原愛7個月 江宏傑曬近照喊話：今年不被欺負
福原愛事業愛情兩得意 出任WTT世界乒聯日本區總經理

福原愛事業愛情兩得意 出任WTT世界乒聯日本區總經理
江宏傑離婚福原愛後暴瘦 深夜吐露育兒心聲

江宏傑離婚福原愛後暴瘦 深夜吐露育兒心聲
福原愛「男友視角」片曝光 雪中街頭回眸甜笑

福原愛「男友視角」片曝光 雪中街頭回眸甜笑

熱門新聞

趙麗穎、Angelababy、楊冪都離婚了。圖／擷自微博

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

2022-01-28 18:35
林青霞祝所有觀眾虎年快樂。(取材自微博)

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

2022-02-02 00:57
47歲的台灣名模林志玲（右）2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）

林志玲與AKIRA當爸媽秀「親子照」日網友獻祝福

2022-01-31 00:34
林志玲當媽。取材自臉書

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

2022-01-30 20:22
王力宏。圖／本報系資料照

台灣哪些名人外遇後成功洗白？ 網友一致點名「他們」

2022-01-30 13:45
安以軒和老公常放閃。圖／摘自臉書

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

2022-01-29 10:27

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電