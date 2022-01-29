我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

疫情催「生」闔家辣 吳君如調教男偶像呂爵安

記者陳建嘉／綜合報導
鄭中基、梁詠琪、呂爵安因疫情悶在家無聊，做起家傳自製辣椒醬的生意。（圖：甲上提供）
鄭中基、梁詠琪、呂爵安因疫情悶在家無聊，做起家傳自製辣椒醬的生意。（圖：甲上提供）

喜劇女王吳君如自監自演最新喜劇力作「闔家辣」，找來梁詠琪、鄭中基、香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安合體搞笑。

「闔家辣」故事靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，搞笑呈現當一家人面對疫情來襲，靠著一罐媽媽自製家傳辣椒而出現轉機，如何把握機會發大財的故事。身兼監製和主演的吳君如表示，促成這部電影誕生的原因，是在與導演陳可辛吃火雞大餐時，遇上新銳導演鄭晉軒，聽到對方疫情期間發生的事後，決定把這個無心插柳柳橙汁的爆笑故事拍成電影，更自爆她點名要梁詠琪擔任女主角，並要求呂爵安試鏡。

「闔家辣」電影卡司堅強，曾拿下金馬獎最佳男配角的鄭中基，這次與梁詠琪組成笑鬧夫妻，「MIRROR」成員呂爵安飾演兩人的兒子柏軒，當然沒有錯過培養出「港式喜劇接班人」的機會，聯手吳君如調教呂爵安，讓他吃辣吃到大翻白眼、又面露貪財神情，偶像男團形象全失，笑翻一票粉絲。

監製吳君如大方透露選角關鍵，梁詠琪擅長演喜劇，人又長得漂亮，因此女主角非她莫屬，至於鄭中基，她笑說以為對方開完演唱會之後就宣告失業，才特別安排他參演，沒想到鄭中基竟然隔了一天才回電，只好把劇本交給鄭中基住處的保全，請對方轉交給他。鄭中基過去曾不收分毫支持新銳導演作品，這次他表示就只收「開心價」，因為太久沒有拍戲，也想和Gigi、呂爵安合作。

賀歲喜劇「闔家辣」卡司堅強，左起：鄭中基、梁詠琪、吳君如、呂爵安。（圖：甲上提供...
賀歲喜劇「闔家辣」卡司堅強，左起：鄭中基、梁詠琪、吳君如、呂爵安。（圖：甲上提供）

導演 電影 疫情

上一則

吳姍儒穿「公主婚紗」出嫁 吳宗憲誇：看過最美的新娘

下一則

虎年期許「堅忍」 澎恰恰全力衝刺還債

延伸閱讀

寫34年新頁 「歌劇魅影」首見非裔女主角

寫34年新頁 「歌劇魅影」首見非裔女主角
暖男歌手

暖男歌手
鐵粉認證周杰倫「最暖老公」 見證偶像呵護昆凌過程

鐵粉認證周杰倫「最暖老公」 見證偶像呵護昆凌過程
疫中浴廁惹尷尬 「闔家辣」爆笑賀歲

疫中浴廁惹尷尬 「闔家辣」爆笑賀歲

熱門新聞

趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

2022-01-22 02:30
張庭（左）在風波後首次露面，與女兒一同出鏡。（取材自微博）

風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒

2022-01-24 02:26
「灰姑娘」莉莉詹姆斯化身潘蜜拉安德森，重新回顧當年轟動全世界的性愛片外流事件。(圖：Disney+提供)

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」

2022-01-27 18:19
Angelababy、黃曉明結婚近七年宣告離婚。(取材自微博)

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

2022-01-28 00:15
蔡頭生前曾自豪動過陰莖加粗手術。(圖:中天提供)

蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形

2022-01-26 19:15
爆料王祖賢穿海青禮佛的網友，忍不住出面替王祖賢抱不平。 （取材自小紅書）

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

2022-01-26 15:33

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運