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田亮兒女長好高 網驚：全家共用一張臉

娛樂新聞組╱綜合報導
田亮(中)曬出與兒女合體視頻，五官相似度引發網友熱議。(取材自微博)
田亮(中)曬出與兒女合體視頻，五官相似度引發網友熱議。(取材自微博)

田亮在社交平台曬出一段與兒女合體的視頻，一家三口簡直長得一模一樣，還有「森碗」、「森碟」的成長變化，引發網友熱議。

綜合媒體報導，視頻中田亮一家都打扮得非常休閒，腳上還穿著拖鞋，最讓人意外的是森碗、森碟的變化，如今13歲森碟身高逼近爸爸，10歲森碗身高也超過爸爸肩膀，許多網友都認為兩個孩子身高未來一定會超越田亮。

視頻中，田亮的一雙兒女手拿掃把，模仿冰球比賽情形，雖然是鬧著玩，但兩個孩子的動作不失專業；此外，還有一段森碟拍弟弟頭，兩人間絲毫不見火爆，反而笑瞇瞇的，看上去十分親暱。

弟弟森碗的高顏值尤其得到網友誇獎，指愈長愈帥，「一看就是性格開朗的陽光男孩」，雖然還未長開，但精緻的五官明顯遺傳到父母的好基因。

報導稱，翻看田亮的社交平台發現，田亮經常帶兩孩子從事各種運動，或許這正是森碗、森碟發育如此良好的原因。而前段時間有媒體拍到田亮女兒現身攝影棚拍，當天她穿著粉色網球套裝，已經亭亭玉立，甜美又可愛。

據報導，田亮2007年自運動員退役改闖娛樂圈，後來憑著「爸爸去哪兒」，田亮一家受到極大關注，尤其搞怪可愛的森碟，更是收穫無數觀眾喜歡。

運動員 攝影

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