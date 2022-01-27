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等了張無忌29年… 新「倚天」反應差、淪網路上映

娛樂新聞組／綜合報導
新版「倚天屠龍記」只能在網路播映。（取材自微博）
新版「倚天屠龍記」只能在網路播映。（取材自微博）

1993年的電影「倚天屠龍記之魔教教主」演員陣容強大，片尾張敏飾演的趙敏騎著馬，向李連杰扮演的張無忌呼喊「我在大都等你」，蔚為經典，也讓不少死忠觀眾苦苦等待續集。2020年，原導演王晶終於開拍續集，且分上下播出，已定檔1月31日與2月3日上映，卻因擠不進院線僅在網路播放，日前預告釋出後反應也不佳，讓等了29年的觀眾相當失望。

2020年王晶宣布開拍「倚天屠龍記之九陽神功」與「倚天屠龍記之聖火雄風」，讓人十分期待陣容，不過選角出爐後引起一番批評。原著中張無忌當上明教教主時才20歲，李連杰演出該片時是29、30歲，但娃娃臉看上去不會差太多；然而新版由港星林峯出演，現年已42歲，被酸「史上最老張無忌」。

尤其王晶始終保密的小昭人選更令人失望。當年邱淑貞將小昭演得活靈活現，一度傳出由新疆女星迪麗熱巴演出，後又有人建議可以找邱淑貞的大女兒沈月接班，都被王晶打槍。最終人選出爐，由小牌巨乳女星雲千千出任，跌破眾人眼鏡。

日前預告釋出後，網友反應也不佳，批評「動作戲不復當年輝煌，也不如當年搞笑，造型更是不如老版，而是如今流行的慢動作、虛動作、遠程攻擊」，尤其一眾女演員缺乏辨識度，與張敏、邱淑貞、黎姿等90年代美女更是無法相比。

李連杰 導演 電影

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