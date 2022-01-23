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結婚陳曉6年 陳妍希羞曝「夫妻床上互動」

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希(右)和陳曉(左)結婚6年，難得合體接受專訪。（取材自微博）
陳妍希(右)和陳曉(左)結婚6年，難得合體接受專訪。（取材自微博）

陳曉與陳妍希這對「神鵰俠侶」夫妻，因為拍戲擦出愛火，兩人2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」。夫妻倆結婚近六年，近期罕見合體為雜誌拍封面照，陳妍希不但透露陳曉會幫她按摩，兩人經常躺在床上一起打電動、看電視，採訪過程中還玩起老公的手指，一舉一動都閃瞎網友。

新浪娛樂報導，陳曉與陳妍希互動低調，鮮少公開放閃，數度被爆料婚姻觸礁。談起對方的優點，陳曉誇老婆「有智慧、胸襟和氣魄」；陳妍希則大讚陳曉不僅會分擔家務，還會幫她按摩、煮飯，是「妥妥的顧家好男人一枚」。

陳妍希更透露，兩人平時會躺在床上看電視、一起吃火鍋、玩電動遊戲，陳妍希在採訪過程中，還悄悄玩起老公的手指，看起來還像是熱戀中的情侶，一舉一動都閃瞎網友。

他們也坦言夫妻之間難免有磨擦，不過陳曉強調，兩人近期幾乎沒有吵架，陳妍希則感性說，夫妻相處會有摩擦很正常，「反而吵架才能溝通到一些平常不願意輕易說出來的話」，陳妍希指出，只要彼此能夠說出來且往好的方向發展，她認為吵架其實不算什麼。

上個月20日的時候，夫妻倆甜蜜同框一起為兒子小星星慶生，並且還兒子舉辦了奧特曼主題的生日趴，對小星星十分寵愛。同時，陳妍希還發布了最新單曲送給兒子做生日禮物，並在MV中大方曝光了兒子顏值，濃眉大眼長相帥氣，簡直是爸爸陳曉翻版。

陳曉（上）和陳妍希難得合體接受專訪。（取材自微博）
陳曉（上）和陳妍希難得合體接受專訪。（取材自微博）

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