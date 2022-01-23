中國電影人趙軍腦溢血去世 朋友圈哀痛告別

著名電影人趙軍腦溢血去世，享年63歲。（取材自紅星）

大陸著名電影人、電影評論家、中國電影評論學會副會長趙軍因為腦溢血逝世，享年63歲。他的家人透過本人的社交帳號證實死訊，發文稱「十八年後，我還是一位電影人，各位好友再見」，許多朋友得知消息後都相當震驚和心痛。

貓眼娛樂報導，趙軍被稱為是中國電影發行界大腕，在電影文化界享有「中國策劃影院票房第一人」的美譽。他曾任廣東省電影公司等多家電影公司或者集團的總經理、董事長等職位，在南方尤其是廣東一塊發展多年，是中國電影評論學會副會長和廣東省電影行業協會榮譽會長。

趙軍在電影發行領域耕耘多年，和原北京 新影聯院線總經理高軍、原上海聯和電影院 線副總經理吳鶴滬，被尊稱為「中國電影發行三劍客」，是中國院線的三大佬，也是許多如今業內知名人士的領路人，有網友表示趙軍還算是博納現任老闆的半個師傅。

趙軍一生熱愛電影，曾說：「電影理論、電影市場和電影創作的關係，就是靈魂、骨架和血肉的關係。」

趙軍曾先後出版學術專著「文化與時空——中西文化差異比較的一次求解」、「道德心鏡——老子明義」、「混沌與蒼茫——蕭爾斯電影評論集」。 2005年始，持續在「中國電影報」、「當代電影」、「電影藝術」、「光明日報」等報刊及互聯網上發表產業評論，在業界內外有重大影響。

趙軍雖然很少再公開露面，但生前每週都會發表一篇關於電影行業的深度文章，去世的消息傳出後，引發不少業內人士的悼念，有網友表示，「驚聞噩耗，又一位電影人走了，趙軍先生也是中國電影市場的大咖，趙總一路走好。」趙軍家人通過趙軍微信 朋友圈發布他去世的消息並表示：「十八年後，我還是一名電影人，各位好友，再見。」

網友們紛紛在評論區裡留言悼念，希望這位電影界的老前輩能一路走好，「緬懷一個有情懷的電影人！」