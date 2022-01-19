李嘉欣才爆病危…出院馬上會友 被酸：恢復真快

李嘉欣日前進入加護病房。（取材自微博）

中、葡混血的「最美港姐」李嘉欣，15日突然公開自己的病床照，透露進加護病房48小時，差點喪命，引起眾人關心。李嘉欣事後也向媒體透露這次住院的原因，是與她先天性心臟結構問題有關。不過，李嘉欣18日竟在IG限時動態上PO出參與友人聚會合照，才剛出院就又和朋友見面的消息曝光後，也引起一片熱議。

綜合媒體報導。李嘉欣PO出參與友人的聚會合照，只見她身穿米白色長袖上衣，配上黑黃色格子背心，與另外2名友人一同捧著華麗造型設計的蛋糕對著鏡頭微笑，不過和往年她PO出的照片對比，這次的現身顯見身體健康狀況恢復不少，而且也沒有像以往看起來那麼消瘦。限時動態還配上「謝謝」、「妳很讚」、「身體健康」的動圖，讓網友推測應是友人為李嘉欣的出院舉辦的聚會。

李嘉欣（左）在IG限時動態上PO出參與友人聚會合照。（取材自Instagram）

不過，不少網友都對李嘉欣3天前才自爆病危消息，一出院就和友人聚會一事感到相當驚訝：「不得不服系列啊」、「天啊恢復得也蠻快，前兩天妳不是還在住院嗎」、「還能有心情想起來發個狀態，就說明不嚴重」、「這樣對比，在病床上，她腫得很嚴重啊！」

李嘉欣日前自曝病床照，冒出一些網友酸她「報應」、「就不該當小三」。（取材自微博）

李嘉欣年輕時曾傳出介入香港 富豪劉鑾雄的婚姻，導致元配寶詠琴被氣到流產，後來離婚。寶詠琴還曾在受訪時直言討厭「姓李的」，病逝前痛罵讓她生病的人就是「那個導致她離婚的人」。日前李嘉欣住加護病房差點喪命，遭到網友熱議，她過往疑當小三的情史也被翻出，便有網友留言評論她這次入院是「報應來了」。

而李嘉欣原本多是留言希望她早日康復的博文，現在也冒出一些網友酸她「報應」、「就不該當小三」、「元配會在天上笑吧」、「天道好輪迴」等留言。李嘉欣還被發現點讚「鍵盤俠只敢躲在後面」的內容，似乎是反擊網友酸言。