網友曬張天愛跳河照 「跳一次賺10萬」

張天愛拍攝一場跳河的戲。（取材自微博）

有網友近日曬出中國女星張天愛拍戲現場的視頻，並配文稱「這一跳10萬（人民幣，下同，約1.6萬美元）大洋」，動態一出，迅速引起網友的關注和熱議。

蓋飯娛樂報導，視頻中，張天愛穿著戲服，扎著高馬尾，打扮得宛如男人一般地站在橋上。當時片場下著小雨，一群人站在雨中，張天愛等到導演 開拍後立即跳到河上停的一艘小船上，手中拿著竹竿不斷揮舞，緊咬著牙齒，看起來十分吃力。

一旁的船夫生怕誤傷到自己，緊緊護著頭，在岸邊還站著一群侍衛，想必該網友說的這一跳，指的就是張天愛從橋上跳到船上吧。

翻看該網友的動態可以發現，她經常曬出一些明星拍戲現場的視頻，猜想應該是劇組工作人員或者群演。

視頻一出，不少網友都在評論區留言踴躍報名，表示自己也想去跳，還有人直言演員掙錢太容易了。

張天愛因出演網劇「太子妃升職記」被觀眾所熟知，其精湛的演技和出眾的樣貌讓她收穫不少關注和喜愛，但她出道以來身上便背負著不少的爭議，其中包養和天價片酬最為人知。

張天愛曾在節目上公開回應金主一事，直言自己當時不讓團隊解釋，是因為這樣會有安全感，大家會覺得張天愛有金主而不敢欺負她。

此前也有媒體曝出張天愛出演一部電影 片酬1000萬，一部電視劇片酬8000萬，雖然她有一定的知名度，但這個片酬還是讓網友大吃一驚。

因為各種傳聞，當時張天愛的事業也受到一定影響，導致她喪失許多演藝機會。不過如今張天愛又接連出演多部影片，想必事業已經恢復如初。