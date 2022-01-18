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方芳要大陸出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

娛樂新聞組／綜合報導
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）

台灣資深藝人方芳過去在台灣算是綜藝界的一姐，也有「女丑之王」封號，日前她在社群上曝光已領到中國公民身分證，開心宣布這個喜訊。不過近來卻她接受中國中央廣播電視總台訪談時，卻表明希望大陸能好好出手教訓台灣，甚至語出驚人表示：「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。」

噓！星聞報導，方芳在訪談中提及，自己雖然在台灣長大，但如今台灣的狀況讓她不忍心看，直言期望兩岸能統一，更批評台灣的政治人物，並說自己做了一個正確的選擇，希望大家能效仿，「我們兩岸都是中國人，只有兩岸和平統一了，我們未來子子孫孫才有希望」。

此外，她更笑稱身為中國人，要講一句管小孩子的老話，「小孩講道理，就可以聽一聽；小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。所以我期待，我真的非常期盼，看到兩岸統一的那一天。」

據報導，去年方芳在秀出中國公民身分證，不過PTT上有網友發現方芳拿得應該是中國大陸核發的台灣居民居住證，是專發給在中國的外國人，不用放棄中華民國國籍，還是能繼續享用健保。對此，方芳則表示自己不在乎，「那健保卡又不是你恩賜給我的，你說我要剪掉，憑什麼你要我剪掉我就剪掉。」

方芳並藉機喊話：「我們的國家（中國）是我們大家共同來愛的，你要愛國，國家當然更愛你。你不愛國，你還非得讓國家和同胞都愛你，沒有這個道理。」

健保 中華民國 社群

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