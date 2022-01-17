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殺青多年 范冰冰好萊塢舊作「日月人魚」終在美上映

記者蘇詠智／綜合報導
范冰冰在「The King's Daughter」演人魚。（取材自IMDb）
范冰冰在「The King's Daughter」演人魚。（取材自IMDb）

好萊塢對於中國影星曾有一段蜜月期，熱中在大片裡找他們軋一角、幫助中國上映時的票房，那時一堆有雄心壯志進軍西方影壇的代表，其中一位就是范冰冰，大家都聽聞她在皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）掛帥的「日月人魚」（The Moon and the Su）中扮演美人魚，不料片子殺青多年，遲遲未見推出，直到最近才終於要在美國上映，而戲外早就人事已非。

當年的范冰冰，剛才在「X戰警：未來昔日」（X-Men: Days of Future Past）演出，歐美影圈對邀她加盟興致正濃，而「日月人魚」改編自獲獎小說，描述法王路易14和被捕獲的人魚、他的私生女兒之間的傳奇故事，是一部古裝奇幻之作，能夠扮演片名中的人魚，顯然對范冰冰也是不差的機會。卻沒想到片子在2014年完成拍攝，先是後製費時，一度傳2016年定檔上映，之後又未能如期推出，再過兩年，她已經捲入陰陽合同風波，此後再也難在中國影視作品公開亮相，發展重心轉向網路。

范冰冰(左一)在「355：諜影特攻」中，戲分比重和其他幾位歐美影后有相當差別。（...
范冰冰(左一)在「355：諜影特攻」中，戲分比重和其他幾位歐美影后有相當差別。（取材自IMDb）

她所參與演出的另一部外片「355：諜影特攻」（The 355）是在陰陽合同事件發生後，才履約完成拍攝，戲分比重和其他幾位歐美影后已有相當的差別，近期才在美國上映，「日月人魚」則改名為「The King's Daughter」（國王的女兒），下周末在北美上片，她的戲分恐怕也已經不像當初預期的吃重。兩部片先後上映，對於她的歐美行情，只怕幫助也已很有限。

最誇張的是，「The King's Daughter」當初拍攝，年輕一代的主角凱雅史寇戴拉里歐（Kaya Scodelario）、班傑明沃克（Benjamin Walker）因此假戲真作，擦出愛的火花，現在他們的兒子都已經5歲多，他們也在去年底又添了個女兒。凱雅在拍片時，她所主演的「移動迷宮」（The Maze Runner）首集才正要上映，現在這系列都已經完結了快四年，「The King's Daughter」才將要推出。不過遲到那麼久，也比永遠不到好，然而票房已無法太過期待。

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